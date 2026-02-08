Prefeitura cancela pré-Carnaval após assassinato de jovem na festa

- Foto: Reprodução

O assassinato de um jovem de 26 anos na última sexta-feira, 6, durante o Guadafolia, o pré-Carnaval do município de Guadalupe, em Piauí, culminou no cancelamento do segundo e último dia da festa. O evento aconteceria no sábado, 7.

Em nota, a Prefeitura informou que a decisão foi tomada em respeito à situação e às pessoas envolvidas e que está "acompanhando o caso de perto, colaborando com as autoridades competentes para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos".

Sobre o caso

Jônatas da Conceição Santos, de 26 anos, foi assassinado na madrugada do primeiro dia do Guadafolia, após ser esfaqueado por um homem com um punhal. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar no hospital.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é um adolescente de 17 anos que foi identificado, mas ainda não foi localizado.

O crime aconteceu após uma discussão entre vítima e suspeito no balneário Belém-Brasília, onde ocorria o evento. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver foliões assustados e se afastando da confusão e, em seguida, o jovem já caído no chão.

Não há informações sobre o que teria motivado a briga e aarma usada no crime também não foi localizada.