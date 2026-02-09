Avó é presa por ‘vender’ netas menores para piloto de avião abusador

Piloto também foi preso na manhã desta segunda-feira, 9 - Foto: Reprodução | Globoplay

Suspeita de receber pagamento pela “venda” das netas de 10, 12 e 14 anos a um piloto de avião, uma mulher de 55 anos foi presa nesta segunda-feira, 9, em São Paulo. O homem, de 60, também foi detido no âmbito da mesma operação.

Sérgio Antônio Lopes é piloto da Latam e foi preso dentro do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O homem é suspeito de participar da rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável há pelo menos oito anos.

Além das prisões temporárias, também são cumpridos oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados em São Paulo e em Guararema, na região metropolitana.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelou que o inquérito policial começou em outubro de 2025. Desde então, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.

De acordo com a Polícia Civil, a rede criminosa estruturada era voltada à exploração sexual de crianças e adolescentes.

São investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Ainda segundo a SSP, os investigados formam uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos.

Posicionamento LATAM

Em nota, a LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira, 9, durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

Ainda conforme a nota, a LATAM se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta.