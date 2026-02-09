Menu
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Câmeras de segurança registraram o momento do crime

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/02/2026 - 8:37 h | Atualizada em 09/02/2026 - 8:48

Crime ocorreu no bairro da Graça
Crime ocorreu no bairro da Graça -

Uma mulher de 28 anos foi vítima de importunação sexual enquanto caminhavano bairro da Graça, em Salvador. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem se aproxima da vítima e comete o crime, que está sob investigação da Polícia Civil.

Após o ocorrido, a vítima começa a chorar e é consolada por algumas pessoas que passavam pelo local.Já o homem deixa a cena caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.

Segundo a Polícia Civil, oitivas, diligências e a análise das imagens de videomonitoramento da região estão em andamento para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.

Veja vídeo:

graça importunação sexual Polícia Civil Salvador

x