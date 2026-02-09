IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador
Câmeras de segurança registraram o momento do crime
Por Victoria Isabel
Uma mulher de 28 anos foi vítima de importunação sexual enquanto caminhavano bairro da Graça, em Salvador. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem se aproxima da vítima e comete o crime, que está sob investigação da Polícia Civil.
Após o ocorrido, a vítima começa a chorar e é consolada por algumas pessoas que passavam pelo local.Já o homem deixa a cena caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.
Segundo a Polícia Civil, oitivas, diligências e a análise das imagens de videomonitoramento da região estão em andamento para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.
Veja vídeo:
