Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Jovem entra em coma ao levar 15 facadas após recusar pedido de namoro

Estudante foi esfaqueada dentro da própria casa

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/02/2026 - 10:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Jovem entra em coma ao levar 15 facadas após recusar pedido de namoro
-

Uma estudante de 20 anos está em coma induzido, após ser esfaqueada mais de 15 vezes por recusar um pedido de namoro. Alana Anisio Rosa, foi golpeada dentro da própria casa, na última sexta-feira, 6, no município São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O suspeito, identificado como Luiz Felipe Sampaio, foi preso no domingo, 8. Segundo os familiares da jovem, os dois mantinham contato nas redes sociais, mas nunca haviam se relacionado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após ver a vítima em uma academia, Felipe passou a demonstrar interesse e enviar presentes para a casa dela, como buquês de flores e chocolates, inicialmente de forma anônima.

Em dezembro, ao enviar o quinto buquê, ele revelou sua identidade e incluiu um bilhete pedindo a jovem em namoro. Após orientação dos pais, Alana recusou o pedido de forma educada, justificando que estava focada nos estudos com o objetivo de cursar medicina.

Leia Também:

Ex-goleiro da Seleção é processado por golpe imobiliário nos EUA
Operação bloqueia R$ 270 milhões em esquema de lavagem de dinheiro na Bahia
Suspeito de envolvimento na morte de coreógrafo em Itapuã é preso

O crime

Revoltado com a negativa, na quinta-feira, 5, o suspeito teria ido até a residência da jovem, mas o cachorro da família o afastou. No entanto, no dia seguinte, ele retornou ao local e cometeu o crime.

A mãe de Alana, Jaderluce Anísio de Oliveira, já a encontrou ferida, com golpes de faca no rosto e em várias partes do corpo. A jovem foi levada às pressas para um hospital particular da região, onde passou por uma cirurgia com cinco horas de duração.

Estado de saúde

No domingo, a vítima apresentou uma melhora, foi retirada da ventilação mecânica, mas, horas depois, piorou e foi submetida ao coma induzido.

“Ele fez essa atrocidade com a minha filha. A minha filha está muito machucada. Hoje, pude ver mais de perto porque, no dia, ela estava com muito sangue pelo corpo. A gente não conseguia ver todos os cortes”, relatou Jaderluce nas redes sociais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comportamento obsessivo cuidado psicológico justiça criminal Relacionamento Abusivo Violência contra a mulher violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Play

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

x