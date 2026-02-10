Jovem entra em coma ao levar 15 facadas após recusar pedido de namoro

- Foto: Reprodução

Uma estudante de 20 anos está em coma induzido, após ser esfaqueada mais de 15 vezes por recusar um pedido de namoro. Alana Anisio Rosa, foi golpeada dentro da própria casa, na última sexta-feira, 6, no município São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O suspeito, identificado como Luiz Felipe Sampaio, foi preso no domingo, 8. Segundo os familiares da jovem, os dois mantinham contato nas redes sociais, mas nunca haviam se relacionado.

Após ver a vítima em uma academia, Felipe passou a demonstrar interesse e enviar presentes para a casa dela, como buquês de flores e chocolates, inicialmente de forma anônima.

Em dezembro, ao enviar o quinto buquê, ele revelou sua identidade e incluiu um bilhete pedindo a jovem em namoro. Após orientação dos pais, Alana recusou o pedido de forma educada, justificando que estava focada nos estudos com o objetivo de cursar medicina.

O crime

Revoltado com a negativa, na quinta-feira, 5, o suspeito teria ido até a residência da jovem, mas o cachorro da família o afastou. No entanto, no dia seguinte, ele retornou ao local e cometeu o crime.

A mãe de Alana, Jaderluce Anísio de Oliveira, já a encontrou ferida, com golpes de faca no rosto e em várias partes do corpo. A jovem foi levada às pressas para um hospital particular da região, onde passou por uma cirurgia com cinco horas de duração.

Estado de saúde

No domingo, a vítima apresentou uma melhora, foi retirada da ventilação mecânica, mas, horas depois, piorou e foi submetida ao coma induzido.

“Ele fez essa atrocidade com a minha filha. A minha filha está muito machucada. Hoje, pude ver mais de perto porque, no dia, ela estava com muito sangue pelo corpo. A gente não conseguia ver todos os cortes”, relatou Jaderluce nas redes sociais.