Ex-goleiro da Seleção é processado por golpe imobiliário nos EUA

Camisa de goleiro da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução / X

Doniéber Alexander Maragon, mais conhecido como Doni, foi convocado para uma audiência após ter sido processado por golpes envolvendo empreendimentos imobiliários nos Estados Unidos. O ex-goleiro da Seleção Brasileira é dono de uma estrelada carreira dentro das quatro linhas do futebol, com título nacionais e internacionais.

Documentos do Tribunal da Flórida apontam que Doni e o seu sócio foram intimados a comparecer a uma audiência no Fórum de Orlando, nesta terça-feira, 10, para tratar de uma dívida de 59 mil dólares, equivalente a R$ 309 mil, em nome da empresa D3.

Segundo a EPTV, a empresa D3, que tem Doni como sócio, captava recursos no Brasil e no exterior com a promessa de rendimentos de até 15% ao ano com construção de casas em condomínios na Flórida.

Segundo a EPTV, Doni e o seu sócio não compareceram. O juiz responsável pelo caso pode determinar a prisão dos dois, por descumprimento de ordem judicial. Se emitido, o mandato de prisão tem validade apenas em território americano.

Com forte relação com Ribeirão Preto, em São Paulo, berço de sua carreira, Doni chegou ao time da cidade, o Botafogo de Ribeirão, no ano de 1999, enquanto estava na primeira divisão do Campeonato Paulista.

Doni ainda defendeu o Corinthians por 101 partidas, com títulos como a Copa do Brasil em 2002 e o Campeonato Paulista em 2003. No cenário internacional, Doni chegou até a Roma em 2011, onde conquistou três títulos, chegando a Seleção Brasileira, que conquistou a Copa América, em 2007, e foi reserva na Copa do Mundo de 2010.

O ex-goleiro chegou a ser contratado pelo Liverpool em 2012, mas uma parada cardiorrespiratória o fez repensar a carreira, voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto em 2013 e encerrou por causa de problemas cardíacos

Doni seguiu a carreira de empresário após se aposentar dos gramados, em 2017 ele criou um parque aquático em Campinas, São Paulo.