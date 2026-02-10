CASO DE POLÍCIA
Ex-goleiro da Seleção é processado por golpe imobiliário nos EUA
A empresa q tem o jogador como sócio, captava recursos no Brasil e no exterior com a promessa de rendimentos de até 15% ao ano
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
Doniéber Alexander Maragon, mais conhecido como Doni, foi convocado para uma audiência após ter sido processado por golpes envolvendo empreendimentos imobiliários nos Estados Unidos. O ex-goleiro da Seleção Brasileira é dono de uma estrelada carreira dentro das quatro linhas do futebol, com título nacionais e internacionais.
Documentos do Tribunal da Flórida apontam que Doni e o seu sócio foram intimados a comparecer a uma audiência no Fórum de Orlando, nesta terça-feira, 10, para tratar de uma dívida de 59 mil dólares, equivalente a R$ 309 mil, em nome da empresa D3.
Segundo a EPTV, a empresa D3, que tem Doni como sócio, captava recursos no Brasil e no exterior com a promessa de rendimentos de até 15% ao ano com construção de casas em condomínios na Flórida.
Segundo a EPTV, Doni e o seu sócio não compareceram. O juiz responsável pelo caso pode determinar a prisão dos dois, por descumprimento de ordem judicial. Se emitido, o mandato de prisão tem validade apenas em território americano.
Leia Também:
Com forte relação com Ribeirão Preto, em São Paulo, berço de sua carreira, Doni chegou ao time da cidade, o Botafogo de Ribeirão, no ano de 1999, enquanto estava na primeira divisão do Campeonato Paulista.
Doni ainda defendeu o Corinthians por 101 partidas, com títulos como a Copa do Brasil em 2002 e o Campeonato Paulista em 2003. No cenário internacional, Doni chegou até a Roma em 2011, onde conquistou três títulos, chegando a Seleção Brasileira, que conquistou a Copa América, em 2007, e foi reserva na Copa do Mundo de 2010.
O ex-goleiro chegou a ser contratado pelo Liverpool em 2012, mas uma parada cardiorrespiratória o fez repensar a carreira, voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto em 2013 e encerrou por causa de problemas cardíacos
Doni seguiu a carreira de empresário após se aposentar dos gramados, em 2017 ele criou um parque aquático em Campinas, São Paulo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes