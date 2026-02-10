Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO DE POLÍCIA

Ex-goleiro da Seleção é processado por golpe imobiliário nos EUA

A empresa q tem o jogador como sócio, captava recursos no Brasil e no exterior com a promessa de rendimentos de até 15% ao ano

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

10/02/2026 - 9:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Camisa de goleiro da Seleção Brasileira
Camisa de goleiro da Seleção Brasileira -

Doniéber Alexander Maragon, mais conhecido como Doni, foi convocado para uma audiência após ter sido processado por golpes envolvendo empreendimentos imobiliários nos Estados Unidos. O ex-goleiro da Seleção Brasileira é dono de uma estrelada carreira dentro das quatro linhas do futebol, com título nacionais e internacionais.

Documentos do Tribunal da Flórida apontam que Doni e o seu sócio foram intimados a comparecer a uma audiência no Fórum de Orlando, nesta terça-feira, 10, para tratar de uma dívida de 59 mil dólares, equivalente a R$ 309 mil, em nome da empresa D3.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a EPTV, a empresa D3, que tem Doni como sócio, captava recursos no Brasil e no exterior com a promessa de rendimentos de até 15% ao ano com construção de casas em condomínios na Flórida.

Segundo a EPTV, Doni e o seu sócio não compareceram. O juiz responsável pelo caso pode determinar a prisão dos dois, por descumprimento de ordem judicial. Se emitido, o mandato de prisão tem validade apenas em território americano.

Leia Também:

Contra o Vasco, Bahia busca feito que não alcança há sete anos
Novo uniforme do São Paulo causa polêmica por ferir estatuto; entenda
Bahia acertou a volta de Everaldo em 24 horas, explica Cadu Santoro

Com forte relação com Ribeirão Preto, em São Paulo, berço de sua carreira, Doni chegou ao time da cidade, o Botafogo de Ribeirão, no ano de 1999, enquanto estava na primeira divisão do Campeonato Paulista.

Doni ainda defendeu o Corinthians por 101 partidas, com títulos como a Copa do Brasil em 2002 e o Campeonato Paulista em 2003. No cenário internacional, Doni chegou até a Roma em 2011, onde conquistou três títulos, chegando a Seleção Brasileira, que conquistou a Copa América, em 2007, e foi reserva na Copa do Mundo de 2010.

O ex-goleiro chegou a ser contratado pelo Liverpool em 2012, mas uma parada cardiorrespiratória o fez repensar a carreira, voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto em 2013 e encerrou por causa de problemas cardíacos

Doni seguiu a carreira de empresário após se aposentar dos gramados, em 2017 ele criou um parque aquático em Campinas, São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

botafogo sp corinthians Investimentos justiça eua Liverpool Polícia Flórida Roma seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Camisa de goleiro da Seleção Brasileira
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Camisa de goleiro da Seleção Brasileira
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Camisa de goleiro da Seleção Brasileira
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Camisa de goleiro da Seleção Brasileira
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x