HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Contra o Vasco, Bahia busca feito que não alcança há sete anos

Tricolor tenta repetir sequência rara como visitante na Série A, alcançada pela última vez em 2019

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/02/2026 - 7:55 h

Comandados de Rogério Ceni tentam segunda vitória seguida fora de casa no Brasileirão para repetir feito histórico de 2019 contra o Cruz-Maltino
Comandados de Rogério Ceni tentam segunda vitória seguida fora de casa no Brasileirão para repetir feito histórico de 2019 contra o Cruz-Maltino

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 11, às 21h30, contra o Vasco, em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, de olho no segundo triunfo consecutivo fora de casa na atual edição da competição. Na 1ª rodada, o Tricolor venceu o Corinthians, na Vila Belmiro.

A última vez que o Esquadrão conseguiu vencer dois jogos seguidos longe de Salvador na Série A foi justamente diante do Vasco, há sete anos, em 2019. Naquela ocasião, o Tricolor de Aço superou o Cruz-Maltino por 2 a 0, em São Januário, com gols de Gilberto e Nino Paraíba.

A vitória sobre o Vasco garantiu ao Bahia sua melhor sequência de triunfos como visitante nas últimas cinco edições do Brasileirão em que a equipe azul, vermelha e branca esteve presente, já que o resultado foi seguido por um novo triunfo fora de casa: 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena Independência, novamente com gol de Gilberto.

É importante destacar que, no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, não é comum o Bahia emendar vitórias consecutivas atuando fora de seus domínios. Em 13 edições disputadas pelo Esquadrão desde a adoção do formato atual da competição, o clube registrou triunfos seguidos como visitante apenas cinco vezes.

Confira:

  • 2019 – Atlético-MG e Vasco
  • 2017 – Ponte Preta e Atlético-MG
  • 2013 – Náutico e Cruzeiro
  • 2012 – Santos e Vasco
  • 2011 – Fluminense e Athletico-PR

Bahia tenta afastar trauma recente como visitante

Em caso de vitória sobre o Vasco, o Bahia poderá, de fato, afastar o mau desempenho que marcou a equipe comandada por Rogério Ceni ao longo da temporada passada. Em 2025, o clube teve uma campanha pífia longe da Arena Fonte Nova, acumulando dez partidas sem vencer fora de casa, com sete derrotas e três empates.

Neste ano, no entanto, o Esquadrão já conquistou resultados importantes longe de Salvador. Além da vitória sobre o Corinthians, na estreia do Brasileirão, o Tricolor de Aço superou o principal rival, o Vitória, no Barradão. Após o triunfo no Ba-Vi, o técnico Rogério Ceni destacou a postura do time.

Esse time não tem medo de jogar em lugar nenhum
Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Na dificuldade de jogar fora de casa, não podemos tirar a razão. Esse time não tem medo de jogar em lugar nenhum. É um time que veio e competiu. Jogamos com mais dificuldade fora de casa, mas não é um time com medo de torcida ou de estádio”, afirmou o comandante tricolor.

Tags:

Bahia Brasileirão futebol baiano Rogério Ceni vasco

