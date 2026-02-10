Contra o Vasco, Bahia busca feito que não alcança há sete anos

Comandados de Rogério Ceni tentam segunda vitória seguida fora de casa no Brasileirão para repetir feito histórico de 2019 contra o Cruz-Maltino - Foto: Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação / CP

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 11, às 21h30, contra o Vasco, em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, de olho no segundo triunfo consecutivo fora de casa na atual edição da competição. Na 1ª rodada, o Tricolor venceu o Corinthians, na Vila Belmiro.

A última vez que o Esquadrão conseguiu vencer dois jogos seguidos longe de Salvador na Série A foi justamente diante do Vasco, há sete anos, em 2019. Naquela ocasião, o Tricolor de Aço superou o Cruz-Maltino por 2 a 0, em São Januário, com gols de Gilberto e Nino Paraíba.

A vitória sobre o Vasco garantiu ao Bahia sua melhor sequência de triunfos como visitante nas últimas cinco edições do Brasileirão em que a equipe azul, vermelha e branca esteve presente, já que o resultado foi seguido por um novo triunfo fora de casa: 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena Independência, novamente com gol de Gilberto.

É importante destacar que, no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, não é comum o Bahia emendar vitórias consecutivas atuando fora de seus domínios. Em 13 edições disputadas pelo Esquadrão desde a adoção do formato atual da competição, o clube registrou triunfos seguidos como visitante apenas cinco vezes.

Confira:

2019 – Atlético-MG e Vasco

2017 – Ponte Preta e Atlético-MG

2013 – Náutico e Cruzeiro

2012 – Santos e Vasco

2011 – Fluminense e Athletico-PR

Bahia tenta afastar trauma recente como visitante

Em caso de vitória sobre o Vasco, o Bahia poderá, de fato, afastar o mau desempenho que marcou a equipe comandada por Rogério Ceni ao longo da temporada passada. Em 2025, o clube teve uma campanha pífia longe da Arena Fonte Nova, acumulando dez partidas sem vencer fora de casa, com sete derrotas e três empates.

Neste ano, no entanto, o Esquadrão já conquistou resultados importantes longe de Salvador. Além da vitória sobre o Corinthians, na estreia do Brasileirão, o Tricolor de Aço superou o principal rival, o Vitória, no Barradão. Após o triunfo no Ba-Vi, o técnico Rogério Ceni destacou a postura do time.

Esse time não tem medo de jogar em lugar nenhum Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Na dificuldade de jogar fora de casa, não podemos tirar a razão. Esse time não tem medo de jogar em lugar nenhum. É um time que veio e competiu. Jogamos com mais dificuldade fora de casa, mas não é um time com medo de torcida ou de estádio”, afirmou o comandante tricolor.