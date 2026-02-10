"MENOS DE 24 HORAS"
Bahia acertou a volta de Everaldo em 24 horas, explica Cadu Santoro
Diretor de futebol detalha negociação rápida e revela bastidores do retorno do atacante ao Esquadrão.
Por Téo Mazzoni
Apresentado oficialmente e já com um gol na bagagem, o atacante Everaldo iniciou sua segunda passagem pelo Bahia e afirmou que “não pensou duas vezes” em voltar a defender a camisa tricolor ao receber a proposta do clube, apresentada e executada em um curto espaço de tempo.
Nesta segunda-feira, 9, durante a apresentação do atacante no CT Evaristo de Macedo, o diretor de futebol do Bahia, Carlos (Cadu) Eduardo Santoro, explicou a chamada “contratação-relâmpago” do jogador. Segundo o dirigente, a decisão foi tomada em menos de um dia, impulsionada pela vontade mútua entre as partes.
Foi tudo muito rápido. Em menos de 24 horas, tomamos a decisão
"Quando conversei com a comissão técnica sobre a possibilidade, houve um consenso imediato de que queríamos o Everaldo de volta”, completou o dirigente, destacando o aval do técnico Rogério Ceni para a contratação. O atacante já conhece o elenco tricolor e está familiarizado com o sistema tático do treinador.
Durante a declaração, o diretor de futebol reforçou que o desejo do jogador em retornar ao Bahia foi determinante para a concretização do negócio. De acordo com Santoro, Everaldo recusou propostas financeiramente mais vantajosas e com maior tempo de contrato para acertar com o Esquadrão.
O novo camisa 27 do Bahia assinou com o clube por empréstimo junto ao Fluminense até o final desta temporada, com vínculo válido até dezembro de 2026. O atacante será o substituto imediato de Willian José, enquanto o Esquadrão aguarda a chegada do argentino Alejo Véliz, prevista para julho.
