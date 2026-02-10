Bahia acertou a volta de Everaldo em 24 horas, explica Cadu Santoro

Cadu Santoro detalha contratação-relâmpago de Everaldo e destaca desejo do jogador em voltar ao Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apresentado oficialmente e já com um gol na bagagem, o atacante Everaldo iniciou sua segunda passagem pelo Bahia e afirmou que “não pensou duas vezes” em voltar a defender a camisa tricolor ao receber a proposta do clube, apresentada e executada em um curto espaço de tempo.

Nesta segunda-feira, 9, durante a apresentação do atacante no CT Evaristo de Macedo, o diretor de futebol do Bahia, Carlos (Cadu) Eduardo Santoro, explicou a chamada “contratação-relâmpago” do jogador. Segundo o dirigente, a decisão foi tomada em menos de um dia, impulsionada pela vontade mútua entre as partes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foi tudo muito rápido. Em menos de 24 horas, tomamos a decisão Cadu Santoro - diretor de futebol

"Quando conversei com a comissão técnica sobre a possibilidade, houve um consenso imediato de que queríamos o Everaldo de volta”, completou o dirigente, destacando o aval do técnico Rogério Ceni para a contratação. O atacante já conhece o elenco tricolor e está familiarizado com o sistema tático do treinador.

Durante a declaração, o diretor de futebol reforçou que o desejo do jogador em retornar ao Bahia foi determinante para a concretização do negócio. De acordo com Santoro, Everaldo recusou propostas financeiramente mais vantajosas e com maior tempo de contrato para acertar com o Esquadrão.

O novo camisa 27 do Bahia assinou com o clube por empréstimo junto ao Fluminense até o final desta temporada, com vínculo válido até dezembro de 2026. O atacante será o substituto imediato de Willian José, enquanto o Esquadrão aguarda a chegada do argentino Alejo Véliz, prevista para julho.