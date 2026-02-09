Vasco x Bahia: Diniz garante "saúde" após usar força máxima no Carioca

Fernando Diniz e Rogério Ceni se reencontrarão - Foto: Matheus Lima/Vasco e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo com o compromisso marcado contra o Bahia no meio desta semana, o Vasco entrou com força máxima para encarar o Botafogo no último domingo, 8, e venceu o 'clássico da amizade", como é chamado o embate entre as equipes, por 2 a 0. Philippe Coutinho e Brenner marcaram os gols do Cruzmaltino.

Após a vitória, o técnico Fernando Diniz justificou a escolha de escalar os titulares porque o "time tem saúde para jogar hoje e contra o Tricolor", destacando que precisava do resultado. Vale mencionar que o Vasco já entrou em campo classificado, mas o triunfo mudou o chaveamento do mata-mata do Campeonato Carioca.

"O planejamento foi para um jogo importante. Colocamos o time mais forte para vencer o jogo. É um time que tem saúde para jogar hoje e contra o Bahia. Se estivesse definido ontem (os confrontos), entraríamos diferente. Para o cenário de hoje, foi a estratégia mais acertada. O mais importante foi a vitória", comentou o treinador em entrevista coletiva.



O planejamento chama a atenção e vai de encontro com o que foi traçado pelo Bahia no início da temporada pela comissão técnica de Rogério Ceni, que vem optado por rodar o elenco neste início e preservar os principais jogadores para o Brasileirão. Além dele, o Esquadrão de Aço vai disputar, pelo menos, o Baianão, Copa do Brasil e a Copa Libertadores até o final da temporada.

O Vasco busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Tricolor após perder para o Mirassol e empatar em casa com a Chapecoense nas duas primeiras rodadas — fato que mantém a pressão por resultados para os próximos jogos do Cruzmaltino.

A força máxima utilizada por Diniz no estadual, portanto, também pode ser justificada pela necessidade de confiança neste início de temporada — fator que não tem faltado no CT Evaristo de Macedo. Apesar de ter perdido o 100% de aproveitamento com os empates contra Fluminense e Juazeirense, o Bahia segue invicto em 2026 com sete triufos em nove jogos.

O encontro de momentos e planejamentos distinos foi assunto na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni após o 1 a 1 diante do Tricolor das Laranjeiras, na Arena Fonte Nova. O treinador destacou a força do Vasco dentro de casa e projetou que o adversário vai "que vai estar na briga com a gente" no Brasileirãio.

"Eu não considero um confronto entre eu e ele. Já nos confrontamos bastante porque somos de gerações parecidas, jogamos desde a Copa São Paulo. O confronto é Vasco e Bahia, Vasco é uma equipe muito forte. Muito forte jogando em casa. Temos que encaixar o jogo contra um adversário que vai estar na briga com a gente. Eu não sei, eu vivo o jogo naturalmente, sou assim. A gente tenta fazer nosso melhor. Seria importante vencer, sair líder do Campeonato. Mas contra Corinthians e Fluminense, brigando de igual para igual, é muito importante", disse Ceni.

Bahia e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 21h30, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.