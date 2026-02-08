Menu
BAIANÃO

Rogério Ceni ironiza arbitragem após pênalti anulado: "Voz do além"

Juazeirense x Bahia termina com polêmica

Por Téo Mazzoni

08/02/2026 - 20:55 h

Rogério Ceni ironiza decisão da arbitragem
Não foi apenas com as condições do gramado do Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, que o técnico Rogério Ceni ficou na bronca após o empate do Bahia. Depois da partida, durante a coletiva de imprensa, o comandante tricolor ironizou a conduta do árbitro Emerson Souza Silva em um lance polêmico no fim do jogo.

Já nos acréscimos do confronto, o juiz assinalou pênalti por um suposto toque de mão de Gabriel Xavier em chute de Romarinho. A penalidade foi marcada com o placar empatado em 1 a 1 e, caso fosse convertida, imporia a primeira derrota do Esquadrão na temporada.

A grande controvérsia, no entanto, foi que a bola bateu no rosto do zagueiro, e não na mão, como havia indicado inicialmente o árbitro. Após muita reclamação, Emerson Souza Silva voltou atrás, revogou a marcação do pênalti após conversa com os assistentes, mas aplicou cartão amarelo em Rogério Ceni por reclamação.

Segundo o treinador, “uma voz do além” deve ter alertado o juiz sobre o erro na marcação e questionou a advertência sofrida: “Depois que colocaram o VAR no Baiano ficou assim, né?! O mais impressionante é a convicção com que o árbitro marca o pênalti. E aí você vai lá brigar pela verdade e leva cartão”.

Deve ter vindo uma voz do além para dizer que bateu no rosto do jogador
Rogério Ceni - técnico do Bahia

x