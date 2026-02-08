Menu
HOME > ESPORTES
NA BRONCA!

Everaldo aponta gramado do Adauto como vilão do jogo: "Bola fica viva"

Atacante aponta dificuldades no Adauto Moraes e diz que campo impede estilo do Tricolor.

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/02/2026 - 18:41 h

Everaldo reclama das condições do gramado em Juazeiro
Everaldo reclama das condições do gramado em Juazeiro -

Everaldo chegou a colocar o Bahia em vantagem ao marcar seu 37º gol com a camisa tricolor diante da Juazeirense, mas, em uma tarde pouco inspirada da equipe e enfrentando o temido gramado do Estádio Adauto Moraes, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni deixou Juazeiro com apenas um ponto na bagagem.

Em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, o Esquadrão empatou por 1 a 1 com o Cancão de Fogo e viu o aproveitamento perfeito na competição ir por água abaixo, muito em razão das condições do campo do “Adautão”.

Após a partida, o atacante Everaldo comentou a dificuldade de atuar em Juazeiro por conta do gramado, que impede o Bahia de executar seu estilo de jogo. Segundo o camisa 27, as imperfeições do campo fazem com que a “bola fique viva o tempo inteiro”, dificultando o controle da posse de bola pela equipe de Rogério Ceni.

“A gente sabe que é difícil jogar aqui pelas condições do campo. [...] A gente sabe que não é o nosso estilo de jogo. O nosso estilo é mais de tocar a bola, e aqui a bola fica viva o tempo inteiro, com muito contato físico”, afirmou.

Apesar da frustração com os obstáculos impostos pelo gramado, Everaldo valorizou o resultado conquistado fora de casa, justamente pelas adversidades enfrentadas pelo Tricolor de Aço.

Mas saímos de cabeça erguida. Foi um bom resultado, até pelas condições da partida
Everaldo - atacante do Bahia

Bahia Baianão 2026 esporte Estádio Adauto Moraes Everaldo

x