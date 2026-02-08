Volta pra casa? Ídolo do Bahia toma decisão sobre futuro no futebol

Siga o A TARDE no Google

Ídolo do Bahia toma decisão sobre futuro no futebol - Foto: EC Bahia / Letícia Martins

O atacante Anderson Talisca, frequentemente questionado sobre seu retorno ao Esporte Clube Bahia, tomou uma nova decisão sobre sua carreira no futebol neste domingo, 8.

O atacante que atualmente atua no Fenerbahçe da Turquia decidiu renovar seu contrato por mais dois anos com o clube turco, estendendo seu contrato para 2028.

Em declaração feita em seu perfil do Instagram,Talisca contou que está “muito feliz e honrado de seguir vestindo a camisa do Fenerbahçe”.

Depois disso, o brasileiro ainda disse que acredita escrever novas histórias pelo clube, além de agradecer aos “apaixonados fãs do Fenerbahçe que sempre estiveram ao meu lado desde o primeiro dia que cheguei.”

Talisca no Fenerbahçe

Atuando com a camisa do clube turco, Talisca soma 31 gols, seis assistências em 56 jogos.

Confira a mensagem de Anderson Talisca

Veja a seguir a mensagem traduzida de Talisca ao Fenerbahçe

“Estou muito feliz e honrado por continuar vestindo a camisola do Fenerbahçe por mais duas temporadas. É um grande privilégio fazer parte deste clube e ninguém tem dúvidas: continuarei a dar o meu melhor todos os dias dentro e fora do campo.

Acredito que vamos escrever novas e grandes conquistas na história de Fenerbahçe com esse uniforme que visto com orgulho.

Agradeço de coração aos apaixonados fãs do Fenerbahçe que sempre estiveram ao meu lado desde o primeiro dia que cheguei aqui. Gostaria também de agradecer ao nosso presidente, Sr. Sedettin e Saran e ao Conselho de Administração pelo grande esforço que fizeram para me fazer ficar aqui por mais dois anos.

Gostaria de expressar o meu agradecimento especial ao Sr. Acun Ilıcalı, que desempenhou um papel muito importante na minha transformação na Turquia e na minha junção à família Fenerbahçe. Gostaria também de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos os funcionários do clube que nos apoiam diariamente com profissionalismo e dedicação.

O meu foco e mentalidade continuam os mesmos: fazer o meu trabalho o melhor que puder e ajudar a conduzir este grande clube ao sucesso que ele merece!

Hadi Fenerbahçe! 💛💙

A N D E R S O N T A L I S C A 9 4”