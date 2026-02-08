“Traições da minha parte” jogador do Vitória pede perdão à esposa

Siga o A TARDE no Google

Jogador do Vitória pede perdão à esposa em rede social - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O defensor recém contratado pelo Vitória, Luan Cândido, publicou, neste sábado, 7, um desabafo em seu perfil oficial do Instagram pedindo perdão à sua esposa por atitudes tomadas dentro do relacionamento.

De acordo com o jogador, ele “fez coisas erradas” com sua esposa, Ivana, além disso, ele continuou dizendo que o comunicado envolveria pessoas “de fora” que o mesmo teria colocado dentro da vida do casal.

Luan ainda disse que “não é sobre traição física, é sobre traição bobas da minha parte com pessoas que não significam nada”.

O defensor finaliza a mensagem dizendo que está arrependido de tudo que fez, pedindo perdão à sua esposa e completando falando que descobriu o valor de ter uma família.

Luan Cândido, reforço do Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Confira a mensagem de Luan Cândido

"Venho aqui me expressar por umas coisas que eu fiz erradas com minha esposa Ivana.

Estou vindo aqui porque envolve outras pessoas de fora que eu coloquei dentro da nossa vida.

Te peço perdão @heybermanelli por escutar pessoas insignificantes e deixar essas pessoas terem acesso a mim novamente não é sobre traição física é sobre traição bobas da minha parte com pessoas que não significam nada realmente, resolvi vim aqui me expor para vocês que sabem o que fiz.

Estou arrependido do que fiz e jamais quero perder minha família por pessoas que me fizeram mal e eu deixei novamente ter acesso a mim.

Então só estou vindo aqui porque é a única maneira de todos que estão envolvidos saberem.

A Ivana não merece isso e essa exposição toda com ela e os envolvidos sabem do que estou falando.

De janeiro pra cá descobri de verdade o valor de ter uma família , também descobri o que é ser uma nova pessoa e quero provar o quanto amo e me arrependo de tudo oque fiz. Encerro por aqui tudo que fiz de mal com ela

E encerro tbm contato com todos que são falsos comigo e que escolheram um lado que é o errado."