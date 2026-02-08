Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

“Traições da minha parte” jogador do Vitória pede perdão à esposa

Atleta publicou um desabafo nas redes sociais por atitudes dentro do relacionamento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

08/02/2026 - 14:03 h

Jogador do Vitória pede perdão à esposa em rede social
Jogador do Vitória pede perdão à esposa em rede social -

O defensor recém contratado pelo Vitória, Luan Cândido, publicou, neste sábado, 7, um desabafo em seu perfil oficial do Instagram pedindo perdão à sua esposa por atitudes tomadas dentro do relacionamento.

De acordo com o jogador, ele “fez coisas erradas” com sua esposa, Ivana, além disso, ele continuou dizendo que o comunicado envolveria pessoas “de fora” que o mesmo teria colocado dentro da vida do casal.

Luan ainda disse que “não é sobre traição física, é sobre traição bobas da minha parte com pessoas que não significam nada”.

O defensor finaliza a mensagem dizendo que está arrependido de tudo que fez, pedindo perdão à sua esposa e completando falando que descobriu o valor de ter uma família.

Luan Cândido, reforço do Vitória
Luan Cândido, reforço do Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Leia Também:

Filho de Popó se pronuncia após denúncia de manipulação de jogos no Brasileirão
Gigante mexicano aposta em brasileiros para manter hegemonia
Clube atualiza estado de saúde de atleta que convulsionou em campo
Candidato? Bellintani surge em foto com Lula na casa de Gil

Confira a mensagem de Luan Cândido

"Venho aqui me expressar por umas coisas que eu fiz erradas com minha esposa Ivana.

Estou vindo aqui porque envolve outras pessoas de fora que eu coloquei dentro da nossa vida.

Te peço perdão @heybermanelli por escutar pessoas insignificantes e deixar essas pessoas terem acesso a mim novamente não é sobre traição física é sobre traição bobas da minha parte com pessoas que não significam nada realmente, resolvi vim aqui me expor para vocês que sabem o que fiz.

Estou arrependido do que fiz e jamais quero perder minha família por pessoas que me fizeram mal e eu deixei novamente ter acesso a mim.

Então só estou vindo aqui porque é a única maneira de todos que estão envolvidos saberem.

A Ivana não merece isso e essa exposição toda com ela e os envolvidos sabem do que estou falando.

De janeiro pra cá descobri de verdade o valor de ter uma família , também descobri o que é ser uma nova pessoa e quero provar o quanto amo e me arrependo de tudo oque fiz. Encerro por aqui tudo que fiz de mal com ela

E encerro tbm contato com todos que são falsos comigo e que escolheram um lado que é o errado."

Mensagem de Luan Cândido em suas redes sociais
Mensagem de Luan Cândido em suas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

