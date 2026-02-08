Menu
CAMPEONATO BAIANO

Everaldo marca, mas Bahia cede empate à Juazeirense no Baianão

Atacante marca em cobrança de pênalti, mas Tricolor vê o Cancão reagir e perde os 100% no estadual

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/02/2026 - 18:05 h

Gol de Everaldo não impede empate do Bahia fora de casa
Gol de Everaldo não impede empate do Bahia fora de casa -

O Bahia não venceu pela primeira vez na atual edição do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo, 8, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni enfrentou a Juazeirense no temido gramado do Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, e chegou a sair na frente, mas cedeu o empate e viu seu aproveitamento de 100% cair por terra.

O Esquadrão abriu o placar no início do segundo tempo, após cobrança de pênalti do atacante Everaldo, em sua (r)estreia com a camisa azul, vermelha e branca. No entanto, a vantagem durou pouco. Quinze minutos depois, o volante Rezende também cometeu pênalti, e Bravo converteu a cobrança para igualar o marcador.

Já na etapa final, o árbitro Emerson Souza Silva chegou a marcar uma nova penalidade do zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia, a favor da Juazeirense, mas voltou atrás após consultar os assistentes da partida.

Com o resultado, o Tricolor de Aço permanece tranquilo na liderança do Baianão, com 19 pontos, já que não pode mais ser alcançado. No entanto, a equipe deixou de garantir o mando de campo em uma eventual final da competição, pois precisava da vitória para assegurar a vantagem ainda na 7ª rodada.

Próximo jogos

O Bahia volta a campo já nesta quarta-feira, dia 11, às 21h30, em São Januário, onde enfrenta o Vasco, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão busca um novo triunfo na competição após empatar com o Fluminense, na Arena Fonte Nova, na rodada passada.

Pelo Baianão, o Tricolor de Aço só volta a jogar no próximo sábado, 14, quando enfrenta o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 8ª rodada do certame.

Ficha técnica

Juazeirense x Bahia

  • O que: 7ª rodada do Campeonato Baiano
  • Quando: 08/02/2026, às 16h
  • Onde: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Escalações

  • Juazeirense: Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Eduardo Rosado e Daniel; Elivélton, Bruno Sena e Luan; Romarinho, Anderson Pato e Bravo. Técnico: Zé Carije.
  • Bahia: João Paulo; Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, David Martins, Rodrigo Nestor e Kauê Furquim; Everaldo e Dell. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Emerson Souza Silva
  • Assistente 1: Daniella Coutinho Pinto
  • Assistente 2: Paulo de Tarso Bregalda Gussen
  • 4º árbitro: Marcelo Jesus dos Santos

