“O jogo foi horrível”, dispara Rogério Ceni após empate do Bahia

Técnico ironiza situação do gramado e classifica partida como “horrível” - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O empate do Bahia com a Juazeirense, neste domingo, 7, gerou muitas críticas por parte do treinador Rogério Ceni. Após o apito final da partida, durante a coletiva de imprensa, o técnico não poupou palavras ao classificar o confronto como ruim e afirmar que “o jogo foi horrível”.

O jogo foi horrível, na verdade. [...] Em matéria técnica, não tenho nenhuma avaliação para fazer sobre nenhum jogador Rogério Ceni - técnico do Bahia

Segundo Ceni, é impossível realizar uma análise técnica em um gramado com as condições apresentadas pelo Estádio Adauto Moraes. “Não existe técnica em um jogo desses. [...] Aqui não tem condições de jogar. Não tem condições de montar um jogo. Se você tenta sair jogando, perde a bola. Se tenta fazer uma tabela no meio do campo, a bola bate no buraco, sobe na canela e sobra para o adversário. Vira um jogo de chutão, bola longa no espaço”, criticou.

Fica inviável ter uma estratégia. [...] É impossível jogar Ceni - treinador do Bahia

Durante a declaração, o comandante ainda ironizou o fato de que ninguém se interessa em mudar o cenário do campo do Adautão, constantemente alvo de críticas pelas condições apresentadas: “É incrível que, há três anos, eu venho jogar aqui e continua sempre a mesma coisa. Inclusive, eles molham o campo depois que o jogo acaba. Não é para jogar, é depois que acaba".

As críticas não pararam por aí. O treinador foi ainda mais incisivo ao comparar o campo do Adauto Moraes a um ambiente amador, distante do padrão profissional e lamentou que o Bahia tenha que jogar uma partida nestas condições.

“Para mim, isso aí é mais ou menos o campo de condomínio, onde se joga mais uma pelada do que um jogo. Infelizmente, a gente tem que vir fazer esse confronto. Por mais que você poupe algumas peças, tem que vir aqui jogar”, bradou o técnico.