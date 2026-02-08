Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TOM CRÍTICO

“O jogo foi horrível”, dispara Rogério Ceni após empate do Bahia

Técnico critica duramente o gramado do Adauto Moraes e diz que não há condições técnicas para jogar futebol no estádio

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/02/2026 - 19:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Técnico ironiza situação do gramado e classifica partida como “horrível”
Técnico ironiza situação do gramado e classifica partida como “horrível” -

O empate do Bahia com a Juazeirense, neste domingo, 7, gerou muitas críticas por parte do treinador Rogério Ceni. Após o apito final da partida, durante a coletiva de imprensa, o técnico não poupou palavras ao classificar o confronto como ruim e afirmar que “o jogo foi horrível”.

O jogo foi horrível, na verdade. [...] Em matéria técnica, não tenho nenhuma avaliação para fazer sobre nenhum jogador
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Segundo Ceni, é impossível realizar uma análise técnica em um gramado com as condições apresentadas pelo Estádio Adauto Moraes. “Não existe técnica em um jogo desses. [...] Aqui não tem condições de jogar. Não tem condições de montar um jogo. Se você tenta sair jogando, perde a bola. Se tenta fazer uma tabela no meio do campo, a bola bate no buraco, sobe na canela e sobra para o adversário. Vira um jogo de chutão, bola longa no espaço”, criticou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Fica inviável ter uma estratégia. [...] É impossível jogar
Ceni - treinador do Bahia

Leia Também:

Everaldo aponta gramado do Adauto como vilão do jogo: "Bola fica viva"
Volta pra casa? Ídolo do Bahia toma decisão sobre futuro no futebol
Joia da base volta a ser opção no Bahia após cinco meses fora

Durante a declaração, o comandante ainda ironizou o fato de que ninguém se interessa em mudar o cenário do campo do Adautão, constantemente alvo de críticas pelas condições apresentadas: “É incrível que, há três anos, eu venho jogar aqui e continua sempre a mesma coisa. Inclusive, eles molham o campo depois que o jogo acaba. Não é para jogar, é depois que acaba".

As críticas não pararam por aí. O treinador foi ainda mais incisivo ao comparar o campo do Adauto Moraes a um ambiente amador, distante do padrão profissional e lamentou que o Bahia tenha que jogar uma partida nestas condições.

“Para mim, isso aí é mais ou menos o campo de condomínio, onde se joga mais uma pelada do que um jogo. Infelizmente, a gente tem que vir fazer esse confronto. Por mais que você poupe algumas peças, tem que vir aqui jogar”, bradou o técnico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato baiano esporte Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Técnico ironiza situação do gramado e classifica partida como “horrível”
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Técnico ironiza situação do gramado e classifica partida como “horrível”
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Técnico ironiza situação do gramado e classifica partida como “horrível”
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Técnico ironiza situação do gramado e classifica partida como “horrível”
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x