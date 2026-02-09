De volta ao Bahia, Everaldo revela recusa a propostas melhores: "Não pensei duas vezes"

Everaldo se apresentando ao Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Após balançar as redes em sua partida de reestreia com a camisa do Bahia, o atacante Everaldo foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira, dia 9, no CT Evaristo de Macedo.

Durante a coletiva, o atleta falou sobre seu retorno ao clube. Everaldo foi contratado por empréstimo junto ao Fluminense até o final da temporada e, neste momento, surge como reserva imediato de Willian José, com o clube carioca arcando com os vencimentos do contrato.

"Quando recebi a proposta do Bahia, não pensei duas vezes. Não quis saber de dinheiro, tempo de contrato, de nada. Tinha outras propostas melhores, com um salário maior, maior tempo de contrato, mas não pensei duas vezes antes de aceitar voltar...Quero fazer parte. Estou muito ansioso por isso, porque eu peguei a transição do Bahia, da Bahia SAF, né? E a gente passou um ano conturbado em 2023, que foi tudo o que a gente sabe que aconteceu", relembrou.

Everaldo de volta ao Bahia | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A ansiedade se relaciona principalmente à Libertadores, à qual Everaldo ajudou o Bahia a se classificar em 2024, mas em 2025 foi negociado e não teve a oportunidade de jogar o campeonato.

"Em 2024, fizemos um ano extraordinário, nos classificamos para a Pré-Libertadores. Infelizmente, eu não participei, foi no ano passado. Então, pô, estou contente demais agora pela sensação, porque eu sei que vou viver esses momentos na Fonte Nova. Estou feliz, motivado e ansioso para poder reestrear pelo Bahia, com liberdade", completou.

Agora, com o Bahia classificado mais uma vez para a pré-Libertadores, o atacante poderá participar do elenco que disputará o torneio, vivendo uma experiência nova com o Tricolor de Aço.

Perfil de Everaldo para o Bahia

A contratação do jogador teve como objetivo preencher uma lacuna que só seria suprida no elenco tricolor em julho, com a chegada do argentino Alejo Véliz, contratado para disputar a posição de centroavante.

Dessa forma, Everaldo aparece como uma solução rápida para as necessidades imediatas do Bahia. A cúpula tricolor entendeu que, por se tratar de um jogador com bom relacionamento com o elenco azul, vermelho e branco, além de já conhecer o sistema de jogo do técnico Rogério Ceni, o novo camisa 27 era a melhor opção disponível no mercado diante da carência da posição até o meio do ano.

Everaldo e os filhos de volta ao Bahia | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Para Everaldo, a volta promete ser ainda melhor do que a primeira passagem: "Eu sempre procuro fazer o meu melhor, buscando sempre priorizar o coletivo e não o individual. Acredito que vai ser uma passagem ainda melhor do que a primeira".

"Eu venho para buscar melhorar meus números, buscar melhorar minha história aqui dentro do Bahia, que é um time que eu me identifiquei muito. Só tô vindo pra ajudar. Pra buscar fazer o meu melhor como sempre fiz, tô vindo pra ajudar, independente de onde o treinador decidir me usar", finalizou.