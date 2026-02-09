Presidente da Juazeirense ameaçou prender árbitro de jogo contra o Bahia: "Sou autoridade"

Juazeirense e Bahia empataram por 1 a 1 neste domingo, 8, pelo Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O presidente da Juazeirense, Roberto Carlos Almeida Leal, ameaçou prender o árbitro Eziquiel Sousa Costa após o fim da partida contra o Bahia, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, neste domingo, 8. O gestor do clube do interior, que também é deputado estadual, ainda afirmou ter esse direito, por ser 'autoridade'.

Roberto Carlos fez ameaças ao árbitro da partida após entender que a Juazeirense teria sido prejudicada em uma decisão de retirar de um pênalti anteriormente marcado no jogo contra o Bahia. Vale destacar que o uso de VAR (árbitro de vídeo) não está disponível nessa fase do Baianão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ameaça de Roberto Carlos foi retratada pelo árbitro Eziquiel Sousa Costa na súmula da partida, divulgada pela Federação Baiana de Futebol (FBF).

"Após o término da partida, dirigentes e alguns torcedores da equipe da Juazeirense invadiram o campo de jogo e se dirigiram em direção a equipe de arbitragem passando a protestar de forma agressiva. Entre os presentes, foi identificado o presidente do clube, SR° Roberto Carlos Almeida Leal, que se dirigiu à arbitragem de forma hostil, com dedo em riste, proferindo as seguintes palavras. 'Vocês roubaram meu time, você não tem consciência seu ladrão safado, vocês não vão dormir à noite. Eu poderia mandar prender você porque eu sou autoridade'", relatou o árbitro da partida.

Eu poderia mandar prender você porque eu sou autoridade Roberto Carlos - Presidente da Juazeirense

Após as manifestações, Roberto Carlos precisou ser contido pelo policiamento presente e por outras pessoas presentes no local, continou no relato o profissional de arbitragem de futebol.

Os xingamentos direcionados à equipe de arbitragem não teriam ficado restritos ao presidente Roberto Carlos. Ainda conforme o documento, o diretor da Juazeirense, Sérgio Fernandes dos Santos, teria proferido as seguintes palavras: "Vocês roubaram a gente, safados. A gente trabalha a semana toda e você vem aqui fazer isso, não precisa roubar para o Bahia, eles já estão classificados".

Roberto Carlos no vestiário da Juazeirense no intervalo do jogo contra o Bahia | Foto: Reprodução / Instagram

O motivo das reclamações

O jogo entre Juazeirense e Bahia, que aconteceu no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, terminou com empate em 1 a 1, com dois gols de pênalti. No entanto, um terceiro pênalti, já na reta final do confronto, que foi o grande motivo das reclamações acentuadas dos gestões do time do interior baiano.

Já nos acréscimos dosegundo tempo, o árbitro do jogo assinalou pênalti para a Juazeirense por um suposto toque de mão do zagueiro Gabriel Xavier após chute de Romarinho. No entanto, a bola bateu no rosto do zagueiro do zagueiro e depois de muita reclamação e alguns minutos, a marcação acabou desfeita.

Do lado do Bahia também houve reclamação através do técnico Rogério Ceni. "Depois que colocaram o VAR no Baiano ficou assim né?! O mais impressionante é a convicção que o árbitro marca o pênalti. E aí você vai lá brigar pela verdade e leva cartão. Deve ter vindo uma voz do além para dizer que bateu no rosto do jogador", ironizou Ceni, já que o Baianão não utilizar VAR na fase inicial.

Assista o lance

Situação dos times no Baianão

O duelo entre Juazeirense e Bahia foi válido pela 7ª (e penúltima) rodada do Campeonato Baiano. Invicto, o Tricolor é o líder absoluto com 19 pontos e já está classificado para a semifinal. Já o Cancão de Fogo é o quinto colocado com 9 pontos ganhos, um a menos que Porto e Vitória, que estão no G4.

A definição dos quatro semifinalistas e dos dois rebaixados no Campeonato Baiano acontecerá na última rodada, marcada para o dia 22 de janeiro, com jogos em simultâneo. O Bahia enfrenta o Atlético de Alagoinhas, fora de casa, enquanto a Juazeirense visita o Porto.