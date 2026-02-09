Menu
PONTAPÉ INICIAL

Saiba a data exata para o início das obras do novo CT do Bahia

Centro de Treinamento será construído na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador

João Grassi

Por João Grassi

09/02/2026 - 20:23 h

Imagem do projeto do novo CT do Bahia.
Imagem do projeto do novo CT do Bahia.

As obras do novo Centro de Treinamento do Bahia, a City Football Academy Bahia (CFA Bahia), já têm data marcada para serem iniciadas. O começo das construções será no dia 27 de fevereiro, pouco mais de uma semana após o fim do Carnaval.

A informação foi revelada por Luiz Caetano (PT), prefeito de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS) onde o CT será costruído. Através nas redes sociais, o petista publicou o registro de uma reunião com representantes do Tricolor.

No mês passado, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu as autorizações ambientais necessárias para o projeto com investimento de R$ 300 milhões sair do papel. A licença envolve a concessão de autorização de direito de uso dos recursos hídricos e de supressão da vegetação nativa, além da licença de instalação e autorização para manejo de fauna.

O novo CT do Bahia será construído às margens da Via Metropolitana (BA-535), nas proximidades da praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte.

Postagem do prefeito Luiz Caetano
Postagem do prefeito Luiz Caetano | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Investimento milionário

O CEO do City Football Group, Ferran Soriano, anunciou o projeto em outubro do ano passado. O novo centro terá investimento de R$ 300 milhões e ocupará um espaço de mais de 560 mil metros quadrados. O City Football Academy Bahia contará com:

  • 12 campos de futebol, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;
  • 1 miniestádio para mil pessoas;
  • 1 hotel;
  • 1 centro administrativo;
  • 144 vagas de alojamento;
  • 500 vagas de estacionamento.

x