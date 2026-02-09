PONTAPÉ INICIAL
Saiba a data exata para o início das obras do novo CT do Bahia
Centro de Treinamento será construído na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador
Por João Grassi
As obras do novo Centro de Treinamento do Bahia, a City Football Academy Bahia (CFA Bahia), já têm data marcada para serem iniciadas. O começo das construções será no dia 27 de fevereiro, pouco mais de uma semana após o fim do Carnaval.
A informação foi revelada por Luiz Caetano (PT), prefeito de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS) onde o CT será costruído. Através nas redes sociais, o petista publicou o registro de uma reunião com representantes do Tricolor.
No mês passado, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu as autorizações ambientais necessárias para o projeto com investimento de R$ 300 milhões sair do papel. A licença envolve a concessão de autorização de direito de uso dos recursos hídricos e de supressão da vegetação nativa, além da licença de instalação e autorização para manejo de fauna.
O novo CT do Bahia será construído às margens da Via Metropolitana (BA-535), nas proximidades da praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte.
Investimento milionário
O CEO do City Football Group, Ferran Soriano, anunciou o projeto em outubro do ano passado. O novo centro terá investimento de R$ 300 milhões e ocupará um espaço de mais de 560 mil metros quadrados. O City Football Academy Bahia contará com:
- 12 campos de futebol, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;
- 1 miniestádio para mil pessoas;
- 1 hotel;
- 1 centro administrativo;
- 144 vagas de alojamento;
- 500 vagas de estacionamento.
