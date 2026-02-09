Saiba a data exata para o início das obras do novo CT do Bahia

Imagem do projeto do novo CT do Bahia. - Foto: Divulgação

As obras do novo Centro de Treinamento do Bahia, a City Football Academy Bahia (CFA Bahia), já têm data marcada para serem iniciadas. O começo das construções será no dia 27 de fevereiro, pouco mais de uma semana após o fim do Carnaval.

A informação foi revelada por Luiz Caetano (PT), prefeito de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS) onde o CT será costruído. Através nas redes sociais, o petista publicou o registro de uma reunião com representantes do Tricolor.

No mês passado, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu as autorizações ambientais necessárias para o projeto com investimento de R$ 300 milhões sair do papel. A licença envolve a concessão de autorização de direito de uso dos recursos hídricos e de supressão da vegetação nativa, além da licença de instalação e autorização para manejo de fauna.

O novo CT do Bahia será construído às margens da Via Metropolitana (BA-535), nas proximidades da praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte.

Investimento milionário

O CEO do City Football Group, Ferran Soriano, anunciou o projeto em outubro do ano passado. O novo centro terá investimento de R$ 300 milhões e ocupará um espaço de mais de 560 mil metros quadrados. O City Football Academy Bahia contará com: