Venda milionária do Bahia fracassa na França e muda de clube na Europa
Lateral equatoriano busca mais minutos na República Tcheca após poucas chances no futebol francês
Por Lucas Vilas Boas
O sonho europeu do equatoriano Jhoanner Chávez vai ser deslocado em mais de mil quilômetros em direção ao leste após deixar o Lens, da França, por empréstimo. O ex-lateral do Bahia vai defender o Sparta Praga, da República Tcheca, até o final da atual temporada europeia.
Contratado junto ao Tricolor no início de 2024, o jogador de 23 anos recebeu poucas oportunidades no clube francês e não entra em campo desde janeiro do ano passado. O Lens é o atual vice-líder do Campeonato Francês com apenas dois pontos a menos que Paris Saint-Germain.
O Sparta Praga também ocupa a segunda posição no torneio nacional, com cinco pontos a menos que o líder Slavia Praha. A expectativa é que o equatoriano receba mais minutos no seu novo destino.
Contratado por cerca de R$ 18 milhões de reais junto ao Independiente Del Valle, em acordo que se consolidou como a maior contratação do Bahia na época, Jhoanner Chávez disputou 23 jogos desde que deixou o Tricolor.
O equatoriano chegou ao Esquadrão de Aço como uma grande promessa, sendo um dos primeiros jovens com potencial a pisar no CT Evaristo de Macedo na 'Era City'. Chávez, contudo, não se firmou no Tricolor e após muitas críticas por parte da torcida voltou ao Independiente del Valle por empréstimo.
Apesar de não ter dado retorno dentro de campo ao valor investido, o jogador foi vendido ao Lens por cerca de R$ 25 milhões de reais como uma das maiores vendas da história do clube.
