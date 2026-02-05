Menu
VINDO DA PREMIER LEAGUE

É do Esquadrão! Bahia e Tottenham entram em acordo por Alejo Véliz

O atacante argentino de 22 anos cumpre empréstimo ao Rosario Central até o meio deste ano

Marina Branco e Téo Mazzoni

Por Marina Branco e Téo Mazzoni

05/02/2026 - 12:09 h

Alejo Véliz pelo Rosario Central
Alejo Véliz pelo Rosario Central -

Tem reforço confirmado para o Bahia em 2026 - vindo do Tottenham, clube da Premier League, o atacante argentino Alejo Véliz acertou com o Esquadrão por cinco temporadas, reforçando o elenco a partir do meio do ano, segundo divulgado por Yuri Santana e apurado pelo Portal A TARDE.

O Tricolor chegou a um entendimento com os Spurs, detentores dos direitos econômicos do jogador, fechando a compra em nove milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, segundo o jornalista César Luis Merlo. No entanto, o acordo funciona dentro das limitações do empréstimo que Véliz ainda cumpre com o Rosario Central.

Leia Também:

Ex-Bahia sondado pelo Vitória é cotado para Rubro-Negro em 2026
Ex-xodó da torcida do Bahia será companheiro de Gilberto na Série B

O contrato com o clube argentino se encerra em junho deste ano, quando Alejo deixará seu país natal rumo ao Bahia, se tornando mais uma peça da estratégia do Bahia de antecipar movimentos no mercado internacional.

Mesmo com apenas 22 anos, Véliz já soma experiência relevante no futebol sul-americano e europeu, além de forte identificação com o Rosario Central, onde voltou a se destacar após passagens discretas pela Europa.

Planejamento imediato do Bahia

Com Alejo Véliz já assegurado para o segundo semestre, o Bahia segue ativo no mercado nesta janela, provavelmente buscando um atacante que não prejudique tanto o clube financeiramente para reforçar o elenco no curto prazo enquanto o argentino não chega.

A ideia é preencher a necessidade imediata sem comprometer o orçamento, já considerando que o argentino chegará como reforço estruturante no meio do ano.

Atualmente, Rogério Ceni conta com Willian José como principal referência ofensiva, além do jovem Dell, tratado internamente como uma aposta de desenvolvimento para a posição.

Quem é Alejo Véliz

Revelado pelo Rosario Central, Alejo Véliz ganhou projeção no cenário nacional argentino e foi negociado com o Tottenham em 2023 por cerca de 15 milhões de euros. No futebol europeu, passou por empréstimos ao Sevilla e ao Espanyol, antes de retornar ao clube formador em 2025.

Pelo Rosario, soma 79 partidas, 24 gols, uma assistência e o título da Liga Argentina de 2025, desempenho que reacendeu o interesse de clubes sul-americanos e consolidou o movimento do Bahia.

Convocado regularmente para as seleções de base da Argentina, Véliz disputou o Sul-Americano Sub-20 e a Copa do Mundo Sub-20 de 2023, chegando ao futebol brasileiro com status de aposta jovem, mas já testada em diferentes contextos competitivos.

Ver todas

x