Ex-xodó da torcida do Bahia será companheiro de Gilberto na Série B

Atacante que se destacou como xodó da torcida do Bahia durante a Série B do Brasileirão em 2022, Vitor Jacaré é oficialmente reforço do Londrina. Na noite desta quarta-feira, 4, o clube paranaense anunciou a contratação do jogador de 26 anos, com vínculo até o final da temporada.

Sem clube desde novembro de 2025, quando foi dispensado do América-MG por estar há mais de um ano sem entrar em campo, Jacaré atuou pela última vez no dia 17 de outubro de 2024, no empate em 2 a 2 com o Goiás. De volta à Série B pelo Londrina, o jogador chega para ser companheiro de ataque de Gilberto, maior artilheiro da Arena Fonte Nova com 82 gols marcados pelo Esquadrão de Aço.

Revelado pelo Ceará, Jacaré chegou ao Bahia em 2022 para reforçar a equipe em busca do acesso à Série A — e o retorno de desempenho surgiu mais rápido do que o esperado. Logo na estreia contra o Cruzeiro, o atleta marcou dois gols, e, após muitas outras noites de destaque, passou a ser o jogador mais querido pela torcida.

O atleta também viria a ser importante na Série A sob o comando do técnico Renato Paiva, quando conquistou a titularidade como ala direito no time que jogava com três zagueiros. Ao todo, Jacaré tem 12 gols e sete assistências em 80 jogos vestindo azul, vermelho e branco.