Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DA ESPERA!

Novidade! Atacante treina normalmente e é relacionado para Bahia x Flu

Jogador ficou mais de três meses afastado dos gramados

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

04/02/2026 - 19:59 h | Atualizada em 04/02/2026 - 21:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Novidade! Atacante treina normalmente e é relacionado para Bahia x Flu
-

O argentino Mateo Sanabria treinou normalmente junto com os demais companheiros na tarde desta quarta-feira, 4, e será relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o duelo entre Bahia e Fluminense. As equipes se enfrentam nesta quinta, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 21 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no fim de outubro do ano passado, e, desde então, foram 15 jogos disputados pelo Tricolor sem contar com o atleta dentro de campo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da novidade, o Tricolor trabalhou com um treino técnico para parte do grupo de jogadores, enquanto os demais fizeram um exercício técnico e tático, com combinações de passes e finalizações. Uma atividade de faltas frontais e pênaltis marcou o fim do dia de treinos, além de um novo trabalho tático.

Sanabria em campo pelo Bahia
Sanabria em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Leia Também:

Relembre marcas de carro que patrocinaram camisas de time históricas
Por que a BYD pode escolher o CT do Bahia em vez da camisa master
Juventude x experiência: estudo revela média de idade dos jogadores da dupla Ba-Vi

Além de Sanabria, o técnico Rogério Ceni também conta com Erick Pulga, Ademir, Kike Olivera, Willian José, Dell e Kauê Furquim para escalar o setor ofensivo do Esquadrão de Aço.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x