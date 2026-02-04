Novidade! Atacante treina normalmente e é relacionado para Bahia x Flu

- Foto: Divulgação | ECBahia

O argentino Mateo Sanabria treinou normalmente junto com os demais companheiros na tarde desta quarta-feira, 4, e será relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o duelo entre Bahia e Fluminense. As equipes se enfrentam nesta quinta, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 21 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no fim de outubro do ano passado, e, desde então, foram 15 jogos disputados pelo Tricolor sem contar com o atleta dentro de campo.

Além da novidade, o Tricolor trabalhou com um treino técnico para parte do grupo de jogadores, enquanto os demais fizeram um exercício técnico e tático, com combinações de passes e finalizações. Uma atividade de faltas frontais e pênaltis marcou o fim do dia de treinos, além de um novo trabalho tático.

Além de Sanabria, o técnico Rogério Ceni também conta com Erick Pulga, Ademir, Kike Olivera, Willian José, Dell e Kauê Furquim para escalar o setor ofensivo do Esquadrão de Aço.