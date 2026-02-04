Relembre marcas de carro que patrocinaram camisas de time históricas

Manchester United e Chevrolet - Foto: Divulgação I Chevrolet

As especulações de patrocínio do Bahia pela BYD trazem uma novidade sem precedentes para o clube, mas não tão incomum na história. Ao longo dos anos, outras montadoras de carro já patrocinaram camisas de times de futebol, que acabaram se tornando históricas e sendo colecionadas por fãs mundo afora.

Relembre marcas de carro que patrocinaram camisas de time:

1. VfB Stuttgart e Mercedes-Benz

A primeira delas pode não ter um dos times mais famosos do mundo, mas com certeza traz uma montadora muito renomada. Com a sede da Daimler na mesma cidade do clube da Bundesliga, oStuttgart e a Mercedes-Benz têm uma parceria incluindo naming rights do estádio e estampa na camisa do time desde 2012.

Mercedes e Stuttgart | Foto: Divulgação I Mercedes

2. Manchester United e Chevrolet

Em uma parceria em que ambos os lados são muito conhecidos, os "Red Devils" assinaram com a Chevrolet em 2012, substituindo a Aon no espaço principal da camisa. Embora o contrato tenha sido firmado anteriormente, a parceria nos uniformes durou sete temporadas, com valores astronômicos de aproximadamente 350 milhões de euros no total. A união chegou ao fim recentemente, quando o clube de Old Trafford fechou com a TeamViewer.

Chevrolet e Manchester United | Foto: Divulgação I Chevrolet

3. Universidad de Chile e Chevrolet

Depois de passar pela Premier League, na Inglaterra, a Chevrolet também expandiu sua presença para a América do Sul. A marca estadunidense tornou-se a patrocinadora máster da "La U" em um contrato que se estendeu até 2019, exibindo sua logomarca no peito da equipe chilena.

Chevrolet e Universidad Del Chile | Foto: Divulgação I Chevrolet

4. VfL Wolfsburg e Volkswagen

Enquanto alguns times fecham parcerias de patrocínio, outros são intrínsecamente conectados às marcas. Nesse contexto, o vínculo entre Wolfsburg e Volkswagen é um dos mais profundos do futebol mundial - a cidade foi fundada especificamente para abrigar os funcionários da fábrica da VW, e o clube nasceu do esforço desses colaboradores e da empresa. A montadora é a dona da equipe, que manda seus jogos na Volkswagen Arena.

Wolkswagen | Foto: Divulgação I Wolkswagen

5. Juventus e Jeep (Fiat)

Todo fã de Cristiano Ronaldo conhece a marca da Jeep, que estampava o peito do craque quando ele defendia a Juventus. A relação entre a Juventus e a Fiat remete ao final da década de 1960, quando a família Agnelli, fundadora da montadora, assumiu o controle do clube.

Desde 2012, a Juve estampa a marca Jeep (que pertence ao grupo Stellantis/FCA) em sua camisa, substituindo a Betclic. Em 2014, o contrato foi estendido para que a empresa pagasse 17 milhões de euros por temporada à Vecchia Signora.

Juventus e Fiat | Foto: Divulgação I Juventus

6. Bayern de Munique e Opel/Audi

O Bayern de Munique manteve uma parceria de longo prazo com a Opel, que durou do fim da década de 1980 até o início dos anos 2000. Atualmente, o DNA automotivo do Bayern é representado pela Audi, que em 2009 comprou 8,33% das ações do clube por 90 milhões de euros, atuando como dona e patrocinadora premium.

Bayern de Munique | Foto: Divulgação I Bayern de Munique

7. Lyon e Hyundai

A montadora sul-coreana Hyundai passou a estampar as camisas do Lyon em 2012, também substituindo a Betclic. O acordo na época foi de 5 milhões de euros, valor inferior ao que o patrocinador anterior pagava ao time francês.

Lyon e Hyundai | Foto: Divulgação I Hyundai

8. Jeonbuk Hyundai Motors e Hyundai

Na Coreia do Sul, a Hyundai não é apenas patrocinadora, mas proprietária do Jeonbuk Hyundai Motors. O clube, que esteve no Mundial de Clubes da FIFA, costuma utilizar o espaço da camisa para estampar modelos específicos de carros da marca, transformando o uniforme em uma vitrine tecnológica da montadora.