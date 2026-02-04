Vitória tenta fugir do "calcanhar de Aquiles" de 2025 contra Palmeiras

Vitória e Palmeiras no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória estreou bem no Brasileirão de 2026 - mas para continuar tranquilo, precisa quebrar o que talvez tenha sido o maior tabu do Leão da Barra na temporada passada. Após vencer o Remo por 2 a 0 no Barradão, o rubro-negro encara o Palmeiras nesta quarta-feira, 4.

A missão, no entanto, é complicada. A partida acontece fora de casa para o Leão, na Arena Barueri, ativando o "calcanhar de aquiles" do time em 2025. Além de quebrar o recorde de vencer as duas primeiras partidas da Série A pela primeira vez desde 2013, o Vitória precisa mostrar que reaprendeu a vencer fora de casa após o sofrimento de 2025.

O clima no adversário colabora - na primeira rodada, o Palmeiras começou empatando por 2 a 2 com o Atlético-MG na Arena MRV, em Minas Gerais. Agora, o Verdão se torna o mandante, em uma atmosfera mais favorável.

Mas, independentemente do momento do adversário ou da arena que recebe a partida, o objetivo do Vitória é claro: escrever uma história diferente do ano de 2025 e mostrar que tem tudo alinhado desde o início da temporada para começar o ano já distante do fantasma do Barradão.

A demora de 2025

Terminando a temporada com a segunda pior campanha como visitante, o Vitória dependeu do Barradão para conseguir se manter na Série A, praticamente desconsiderando pontos que poderiam ser conquistados fora de casa.

Das 38 partidas do Brasileirão, o Leão da Barra venceu apenas duas, contra Santos e Sport, longe de sua torcida. Assim, apenas o próprio Sport, lanterna e rebaixado da Série A, apareceu abaixo do Vitória, tendo vencido apenas um mandante.

Das 19 partidas disputadas como visitante, foram as duas vitórias, seis empates e onze derrotas, tornando a dificuldade de vencer fora de casa um assunto recorrente no Vitória.

A dificuldade não foi novidade, mas foi agravada no ano passado. Cinco anos antes, em 2020, o Vitória chegou à 24ª rodada da Série B sem vencer como visitante, finalizando a temporada com três vitórias, dois empates e uma derrota a partir da 25ª rodada.

Rodada por rodada

Em 2025, no entanto, a demora foi maior, e o saldo, menor. A dificuldade bateu na porta desde a primeira rodada, quando o Vitória perdeu por 2 a 0 para o Juventude fora de casa.

Indo ao Barradão na segunda, o Leão voltou a sair de casa na terceira rodada, empatando em 2 a 2 com o Atlético-MG. Quarta em casa, quinta fora, e empate em 1 a 1 com o Fluminense anotado.

O revezamento se seguiu, e as derrotas, também. Na sétima, perdeu para o Ceará por 1 a 0. Na nona, veio o Ba-Vi, e o Bahia venceu por 2 a 1. Na 11ª, zero a zero com o Corinthians, na 13ª, 1 a 0 para o Internacional.

Na 14ª, marcando duas seguidas fora de casa, empate em zero a zero com o Botafogo. Na 17ª, depois de dois jogos em casa, um a um com o Mirassol. Na 19ª, 2 a 0 para o São Paulo, antecedendo o jogo de maior placar do Vitória na temporada - o 8 a 0 sofrido para o Flamengo na 21ª rodada, no Maracanã.

Na 23ª, nada mudou - 2 a 0 para o Fortaleza. Na 25ª, o 3 a 1 do Grêmio já marcava a quebra do recorde, superando as 24 rodadas de demora até vencer fora de casa em 2020.

"Tabus existem para serem quebrados"

Aqui, então, o problema começava a aumentar. Em coletiva, o quarto técnico do Vitória no ano, Jair Ventura, comentou a situação após vencer o Ceará em casa na 26ª rodada, quebrando o silêncio sobre os jogos como visitante.

"Sobre a sequência sem vitórias fora de casa, temos que quebrar esse tabu. Tabus existem para serem quebrados. Sei da força do Vasco no Rio, mas vamos para cima para continuar com a manutenção das vitórias, só assim vamos conseguir a permanência", afirmou.

"Expectativa de um jogo muito difícil, temos um peso enorme nas costas. A zona de rebaixamento te puxa, é difícil jogar pressionado. Por isso hoje entendemos como uma final", concluiu.

Quebra da maldição

Não foi possível quebrar o tabu. Na 27ª rodada, mais uma derrota, dessa vez por 4 a 3 para o Vasco. Na 29ª, no entanto, a maldição foi quebrada - o Vitória encontrou com o Santos na Vila Belmiro, e saiu vitorioso por 1 a 0.

Perdendo para Cruzeiro por 3 a 1 na 31ª rodada e por 4 a 0 para o Bragantino na 34ª, o Leão venceu de novo na 35ª por 3 a 1 em cima do Sport, e terminou a temporada como visitante empatando em 0 a 0 com o Palmeiras na 37ª rodada.

Novo ano, nova história

Agora, o Vitória chega a 2026 com outra estrutura. Ainda sob o comando de Jair Ventura, o Leão da Barra encontra o Palmeiras com uma meta além de vencer - precisa, agora, começar o ano com o pé direito, mostrando que aprendeu e lembra como vencer fora de casa para não passar qualquer sufoco neste ano longe do Barradão.