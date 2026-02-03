Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÍDOLO

Marinho faz nova demonstração de amor pelo Vitória; saiba qual

Atacante está de volta ao Barradão após 10 anos

João Grassi

Por João Grassi

03/02/2026 - 17:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Marinho
Marinho -

Jogador identificado com o Vitória e ídolo da torcida, Marinho deu mais uma demonstração de amor ao tatuar o nome e escudo do clube. O atacante está de volta ao Barradão após 10 anos e chega com grande expectativa.

Marinho fez a tatuagem na última segunda-feira, 2, em sua perna esquerda. Responsável por gravar o desenho na pele do atacante de 35 anos, o tatuador Bruno Maia foi compartilhou um vídeo através do seu perfil na rede social Instagram.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Marinho reestreia pelo Vitória nesta quarta? Saiba detalhes do treino
Reforço gringo do Vitória é flagrado no aeroporto: "Estou emocionado"
Atacante é denunciado por esquema de apostas em jogo contra o Vitória

"O rei da América está de volta na toca do leão, e fez questão de deixar sua homenagem registrada da pele, o cara é muito torcedor! Tamo junto irmão", disse Maia em legenda na postagem.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bruno Maia | 𝑻𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 (@bruninhoink)

Reestreia nesta quarta?

O Vitória encara o Palmeiras na próxima quarta-feira, 3, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O Leão ainda não terá Marinho no confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já que ele ainda recondiciona fisicamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Vitória 2026 Marinho Tatuagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marinho
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Marinho
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Marinho
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Marinho
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x