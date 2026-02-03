ÍDOLO
Marinho faz nova demonstração de amor pelo Vitória; saiba qual
Atacante está de volta ao Barradão após 10 anos
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
Jogador identificado com o Vitória e ídolo da torcida, Marinho deu mais uma demonstração de amor ao tatuar o nome e escudo do clube. O atacante está de volta ao Barradão após 10 anos e chega com grande expectativa.
Marinho fez a tatuagem na última segunda-feira, 2, em sua perna esquerda. Responsável por gravar o desenho na pele do atacante de 35 anos, o tatuador Bruno Maia foi compartilhou um vídeo através do seu perfil na rede social Instagram.
Leia Também:
"O rei da América está de volta na toca do leão, e fez questão de deixar sua homenagem registrada da pele, o cara é muito torcedor! Tamo junto irmão", disse Maia em legenda na postagem.
Reestreia nesta quarta?
O Vitória encara o Palmeiras na próxima quarta-feira, 3, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O Leão ainda não terá Marinho no confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já que ele ainda recondiciona fisicamente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes