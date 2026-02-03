Marinho faz nova demonstração de amor pelo Vitória; saiba qual

Siga o A TARDE no Google

Marinho - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador identificado com o Vitória e ídolo da torcida, Marinho deu mais uma demonstração de amor ao tatuar o nome e escudo do clube. O atacante está de volta ao Barradão após 10 anos e chega com grande expectativa.

Marinho fez a tatuagem na última segunda-feira, 2, em sua perna esquerda. Responsável por gravar o desenho na pele do atacante de 35 anos, o tatuador Bruno Maia foi compartilhou um vídeo através do seu perfil na rede social Instagram.

"O rei da América está de volta na toca do leão, e fez questão de deixar sua homenagem registrada da pele, o cara é muito torcedor! Tamo junto irmão", disse Maia em legenda na postagem.

Reestreia nesta quarta?

O Vitória encara o Palmeiras na próxima quarta-feira, 3, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O Leão ainda não terá Marinho no confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já que ele ainda recondiciona fisicamente.