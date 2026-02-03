Marinho reestreia pelo Vitória nesta quarta? Saiba detalhes do treino

Marinho, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Grande contratação do Vitória para a temporada 2026, Marinho ainda não fará sua estreia nesta quarta-feira, 4, contra o Palmeiras, no interior de São Paulo. Recém chegado, o atacante ainda passa por processo de recondicionamento físico.

Durante o treino desta segunda-feira, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura, Marinho fez um treino de jogos reduzidos à parte do elenco. A situação é semelhante a do centroavante Pedro Henrique, que fez apenas um trabalho físico e também não estará à disposição.

Por outro, Emmanuel Martínez pode fazer sua estreia pelo Leão da Barra. O meio-campista argentino viajou com a delegação rubro-negra e foi relacionado pela comissão técnica para o duelo com o Verdão.

Outras ausências são os goleiros Lucas Arcanjo e Alexandre Fintelman, o atacante Renzo López, o volante Rúben Ismael e Edu. O zagueiro é o único da lista que já havia estreado na temporada desfalca o time pelo segundo jogo seguido no Brasileirão.

Palmeiras x Vitória

O Vitória encara o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.