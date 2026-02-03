Palmeiras x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Siga o A TARDE no Google

Vitória x Palmeiras em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá um grande desafio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Palmeiras, fora de casa, nesta quarta-feira, 4, às 21h30. Se vencer, o Leão da Barra repetirá um feito que não acontece desde 2013, quando não perdeu nas duas primeiras partidas da Série A da temporada.

O Vitória chega confiante para o duelo após estrear com um bom resultado diante do Remo, no Barradão, na última quarta-feira, 28, ao vencer por 2 a 0.

Já o Palmeiras vem de um tropeço na competição nacional, ao empatar com o Atlético-MG por 2 a 2, em partida disputada na Arena MRV, em Minas Gerais.

Transmissão

A partida será transmitida pela TV Globo (TV Aberta), Premiere (Pay-per-view), e ge TV (Youtube).

Prováveis escalações

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Riccieli, Camutanga; Mateusinho, Caíque, Baralhas, Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan; Ramón Sosa, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem