Joia do Vitória que decidiu vaga no G-4 tem multa astronômica; veja

Luis Miguel em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Eleito o melhor jogador em campo na vitória por 2 a 0 do Vitória sobre o Barcelona de Ilhéus neste domingo, 1º, o atacante Luis Miguel tem uma multa rescisória no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões) e contrato até junho de 2027 com o Leão da Barra.

Com apenas 20 anos, o jogador estreou no futebol profissional com a camisa do Itabuna, onde jogou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. Luis também vestiu a camisa do Botafogo-PB e da Chapecoense no ano passado, quando fez 21 jogos e marcou dois gols.

"Primeiramente glorificar o nome de Deus. Se não fosse ele e nem meus companheiros, isso aqui (prêmio de melhor em campo) não teria sido possível. Graças a Deus a gente conseguiu nossa primeira vitória com o time alternativo para mostrar que a gente também está pronto. Estamos preparados para o que der e vier ao longo do ano", disse o atacante em entrevista à TVE.

Luis Miguel balançou a rede pela primeira vez com a camisa rubro-negra neste domingo, em resultado que trouxe o Vitória de volta ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Comandada por Rodrigo Chagas, a equipe assumiu a segunda colocação com nove pontos, dois a mais que o Porto, atual quinto colocado.

"Tem que parabenizar todo o elenco. A gente vem trabalhando em conjunto com a equipe principal. Sempre que tem necessidade tem se puxado atletas que estão trabalhando comigo. O clube está dando importância não só para o Brasileiro, mas apostando nos jogadores da base. Esse é o intuito do trabalho. O Osvaldo começou jogando hoje, fez um bom jogo. O trabalho está sendo bem feito", disse Rodrigo Chagas em entrevista coletiva após o resultado contra o Barcelona de Ilhéus.