Atacante é denunciado por esquema de apostas em jogo contra o Vitória

Siga o A TARDE no Google

Atacante Ênio é denunciado por esquema de apostas pelo MP - Foto: Fernando Alves / E.C Juventude

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul denunciou o atacante Ênio por fraude e manipulação de competição esportiva e lavagem de bens, direitos e valores. Ele é investigado por supostamente tomar dois cartões amarelos deliberadamente, um contra o Vitória, e outro contra o Fortaleza.

Atualmente o atleta pertence ao Juventude, porém, está emprestado à Chapecoense. Em nota, a defesa de Ênio afirmou que não haveria uma denúncia formalizada e reclamou da divulgação feita pelo MP.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Registra-se, de forma objetiva, que até a presente data (02/02/2026) não há denúncia oferecida, imputação formal, prova produzida ou qualquer manifestação conclusiva nos autos do processo originário em trâmite perante o Juízo competente. O procedimento encontra-se em fase preliminar, sem formação de culpa ou juízo definitivo de valor”, diz a defesa do jogador em nota.

Entenda a denúncia

A denúncia apresentada no dia 30 de janeiro à Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, apresenta que o atleta teria participado de um esquema de manipulação de apostas em jogos do Campeonato Brasileiro de 2025.

Além disso, ele teria ocultado valores superiores a R$ 1,9 milhão obtidos de forma ilícita.

Entenda a investigação

Os casos investigados aconteceram quando Ênio ainda atuava pelo Juventude: na estreia contra o Vitória, no Alfredo Jaconi e, na oitava rodada contra o Fortaleza, no Ceará.

Em ambos os casos, as casas de apostas registraram um aumento incomum de apostas na modalidade "cartão de jogador" antes dos jogos.

Levantando a suspeita de que os apostadores tinham conhecimento prévio do resultado do lance. Alertas de manipulação foram emitidos nas duas ocasiões.

Além disso, Ênio teria ainda ocultado valores acima de R$ 1,9 milhão obtidos de forma ilícita de empresas ligadas à exploração de apostas esportivas, conforme aponta a investigação.

As provas serão compartilhadas com a Polícia Federal para investigação "de eventuais crimes conexos de caráter interestadual”.

Busca e apreensão

Em maio de 2025, o MP cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Ênio em Caxias do Sul e no estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do atleta.