Carnaval na Europa: brasileiros dão 'baile de futebol' na rodada europeia

João Pedro comemorando gol - Foto: Reprodução / X

Os talentos brasileiros seguem em alto nível a poucos meses da Copa do Mundo 2026. O destaque da rodada vai para nomes que já circulam na lista de convocação do técnico Carlo Ancelotti, além de jovens talentos que seguem surgindo e impressionando o mundo. A última rodada europeia teve um "desfile brasileiro", antes mesmo do carnaval.

Premier League

Manchester United

Com um desempenho exemplar da dupla Casemiro e Matheus Cunha, o Manchester United venceu a equipe do Fulham pelo placar de 3 a 2, quando Casemiro foi decisivo marcando o primeiro gol da partida e dando uma assistência “à la Ronaldinho” para o gol de seu conterrâneo Matheus Cunha, que acumula 3 participações em gols nos últimos 3 jogos pelos Red Devils.

Chelsea

No lado oeste de Londres, João Pedro foi o nome da vitória do Chelsea sobre a equipe do West Ham, pelo placar de 3 a 2, o brasileiro marcou o primeiro gol dos Blues e deu a assistência para o gol da virada que veio do argentino Enzo Fernandez, nos acréscimos da partida. O brasileiro soma 6 participações em gol nas últimas 5 partidas pelo Chelsea.

Bournemouth

Em dia de estreia, o jovem atacante que saiu recentemente do Vasco, Rayan foi fundamental na vitória do Bournemouth sobre o Wolves. O brasileiro deu a assistência para o segundo gol dos Cherries, deixando uma boa primeira impressão em sua nova casa.

Arsenal

No lado norte de Londres, Gabriel Jesus precisou de pouco tempo para fazer a diferença na vitória do Arsenal sobre o Leeds United, por 4 a 0, no Elland Road. O jogador atuou por apenas 14 minutos no confronto.

Fulham

O garoto Kevin, de 22 anos, que revelado pelo Palmeiras, fez um dos gols da partida contra o Manchester United, e chegou ao seu sétimo gol na temporada, e chega a 3 participações em gol nos últimos 4 jogos.

La Liga

Real Madrid

Vinicius Júnior foi o nome do jogo na vitória do Real Madrid sobre a equipe do Rayo Vallecano, marcando o primeiro gol da partida e fazendo um jogo exemplar, onde foi considerado o melhor em campo ao final do jogo.

Bundesliga

Bayer Leverkusen

Não é novidade para ninguém que o lateral direito Arthur está vivendo a sua melhor fase na carreira pelo Bayer Leverkusen. O brasileiro foi crucial para o resultado positivo contra o Eintracht Frankfurt, marcando o primeiro gol da equipe no duelo na partida.