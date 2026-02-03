ESPORTES
Reforço gringo do Vitória é flagrado no aeroporto: "Estou emocionado"
Atacante argentino vai atuar pela primeira vez fora do seu país natal
Por João Grassi
Novo contratado para o setor ofensivo, Diego Tarzia está em Salvador para assinar contrato e ser posteriormente anunciado oficialmente como jogador do Vitória. O atacante chega do Independiente, maior campeão da Copa Libertadores.
Flagrado durante desembarque no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, o jogador de 22 anos falou sobre a empolgação em defender a camisa do Leão e poder atuar pela primeira vez fora da Argentina, seu país natal.
“Estou muito feliz e muito emocionado com a oportunidade. É a minha primeira experiência fora do país, no Brasil. Estou com a maior expectativa. Vamos para frente, que vai dar tudo certo. Vou deixar a vida, estar sempre comprometido, fazer de tudo para ajudar o clube e para que possamos ganhar as partidas”, disse Tarzia ao Canal do Dinâmico.
Além disso, o atacante argentino afirmou que seu sobrenome é pronunciado com som de 'C'. "A pronúncia é 'Tárcia'", afirmou o atleta.
Diego Tarzia foi contratado por empréstimo com opção de compra. Ele é canhoto e atua pelo lado esquerdo do ataque, sendo uma boa peça para a função do espanhol Aitor Cantalapiedra, titular absoluto na equipe de Jair Ventura.
Próximo compromisso
Ainda sem Tarzia, o Vitória encara o Palmeiras na próxima quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
