Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Reforço gringo do Vitória é flagrado no aeroporto: "Estou emocionado"

Atacante argentino vai atuar pela primeira vez fora do seu país natal

João Grassi

Por João Grassi

03/02/2026 - 16:08 h | Atualizada em 03/02/2026 - 20:38

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diego Tarzia
Diego Tarzia -

Novo contratado para o setor ofensivo, Diego Tarzia está em Salvador para assinar contrato e ser posteriormente anunciado oficialmente como jogador do Vitória. O atacante chega do Independiente, maior campeão da Copa Libertadores.

Flagrado durante desembarque no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, o jogador de 22 anos falou sobre a empolgação em defender a camisa do Leão e poder atuar pela primeira vez fora da Argentina, seu país natal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Estou muito feliz e muito emocionado com a oportunidade. É a minha primeira experiência fora do país, no Brasil. Estou com a maior expectativa. Vamos para frente, que vai dar tudo certo. Vou deixar a vida, estar sempre comprometido, fazer de tudo para ajudar o clube e para que possamos ganhar as partidas”, disse Tarzia ao Canal do Dinâmico.

Leia Também:

Vitória avança em negociações com jovem atacante gringo; saiba mais
Vitória fecha com promessa argentina para reforço em 2026
Marinho reestreia pelo Vitória nesta quarta? Saiba detalhes do treino

Além disso, o atacante argentino afirmou que seu sobrenome é pronunciado com som de 'C'. "A pronúncia é 'Tárcia'", afirmou o atleta.

Diego Tarzia foi contratado por empréstimo com opção de compra. Ele é canhoto e atua pelo lado esquerdo do ataque, sendo uma boa peça para a função do espanhol Aitor Cantalapiedra, titular absoluto na equipe de Jair Ventura.

Próximo compromisso

Ainda sem Tarzia, o Vitória encara o Palmeiras na próxima quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Diego Tarzia EC Vitória 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Tarzia
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Diego Tarzia
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Diego Tarzia
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Diego Tarzia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x