NOVIDADE
Vitória terá desfalque e cara nova para enfrentar o Palmeiras; confira
Comissão técnica relacionou 23 atletas para o duelo na Arena Barueri
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
O Vitória está relacionado para enfrentar o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri, no interior de São Paulo, com 23 jogadores na lista. A informação foi publicada pelo portal Arena Rubro-Negra.
Os atacantes Marinho e Pedro Henrique, reforços recém contratados, não foram convocados por questões de recondicionamento físico. O meio-campista Emmanuel Martínez, por outro lado, aparece pela primeira vez na lista e pode fazer sua estreia.
Além dos atacantes, o Leão da Barra terá o desfalque de Jamerson. Conforme a reportagem, o lateral-esquerdo sentiu um desconforto muscular e foi preservado da viagem pela comissão técnica.
Leia Também:
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
- Laterais: Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
- Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Pablo;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Luís Miguel, Osvaldo e Renato Kayzer.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes