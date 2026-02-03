Menu
NOVIDADE

Vitória terá desfalque e cara nova para enfrentar o Palmeiras; confira

Comissão técnica relacionou 23 atletas para o duelo na Arena Barueri

João Grassi

Por João Grassi

03/02/2026 - 20:14 h

Emmanuel Martínez
Emmanuel Martínez -

O Vitória está relacionado para enfrentar o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri, no interior de São Paulo, com 23 jogadores na lista. A informação foi publicada pelo portal Arena Rubro-Negra.

Os atacantes Marinho e Pedro Henrique, reforços recém contratados, não foram convocados por questões de recondicionamento físico. O meio-campista Emmanuel Martínez, por outro lado, aparece pela primeira vez na lista e pode fazer sua estreia.

Além dos atacantes, o Leão da Barra terá o desfalque de Jamerson. Conforme a reportagem, o lateral-esquerdo sentiu um desconforto muscular e foi preservado da viagem pela comissão técnica.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
  • Laterais: Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Pablo;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Luís Miguel, Osvaldo e Renato Kayzer.

campeonato brasileiro EC Vitória 2026 SE Palmeiras

x