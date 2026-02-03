FORÇA MÁXIMA
Palmeiras retorna com titulares para enfrentar o Vitória; veja time
Verdão é o próximo adversário do Leão no Campeonato Brasileiro
Por João Grassi
Um dos candidatos ao título e próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá força máxima no duelo desta quarta-feira, 4, no interior de São Paulo. O técnico Abel Ferreira descansou seus principais jogadores no último compromisso da equipe.
Durante a derrota por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, no domingo, 1º, Vitor Roque foi o único atleta titular que começou jogando no confronto pelo Campeonato Paulista. Peças importantes como Carlos Miguel, Gustavo Gómez e Piquerez foram preservadas e retornam diante do Leão da Barra.
De acordo com o ge.globo, o Palmeiras deve enfrentar o Vitória com a seguinte escalação: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
Palmeiras x Vitória
O Vitória encara o Palmeiras nesta próxima quarta, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
