ESPORTES
FORÇA MÁXIMA

Palmeiras retorna com titulares para enfrentar o Vitória; veja time

Verdão é o próximo adversário do Leão no Campeonato Brasileiro

João Grassi

Por João Grassi

03/02/2026 - 18:31 h | Atualizada em 03/02/2026 - 20:25

Emiliano Martínez, Piquerez e Gustavo Gómez
Emiliano Martínez, Piquerez e Gustavo Gómez -

Um dos candidatos ao título e próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá força máxima no duelo desta quarta-feira, 4, no interior de São Paulo. O técnico Abel Ferreira descansou seus principais jogadores no último compromisso da equipe.

Durante a derrota por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, no domingo, 1º, Vitor Roque foi o único atleta titular que começou jogando no confronto pelo Campeonato Paulista. Peças importantes como Carlos Miguel, Gustavo Gómez e Piquerez foram preservadas e retornam diante do Leão da Barra.

De acordo com o ge.globo, o Palmeiras deve enfrentar o Vitória com a seguinte escalação: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras x Vitória

O Vitória encara o Palmeiras nesta próxima quarta, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

x