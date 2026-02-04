Juventude x experiência: estudo revela média de idade dos jogadores da dupla Ba-Vi

Bahia e Vitória em campo no primeiro Ba-Vi de 2026 - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

Um estudo divulgado pelo Datafut revelou a média de idade dos elencos de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro de 2026. Atualmente, os dois clubes ocupam posições distintas nesse quesito: o Vitória apresenta uma média de idade mais elevada, com números e perfil de contratações voltados à experiência e à sustentação da estrutura do elenco, enquanto o Bahia abre mais o mercado analisando jovens promessas sul-americanas que podem trazer retorno aquisitivo para o clube.

Análise do elenco do Vitória

O Leão da Barra ocupa a sexta colocação entre os elencos mais velhos do Brasil, com uma média de idade de 28,2 anos por jogador.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O mercado de transferências do Vitória na temporada atual é um dos fatores que auxilia esse índice. Para a temporada de 2026, o Leão da Barra fez cerca de 20 movimentações no mercado, entre renovações e contratações de atletas para agregar ao elenco, revelando um perfil de contratação que foca em contratações mais assertivas, com objetivo na sustentação da equipe na primeira divisão da temporada, e com uma possibilidade menor de erros.

As principais foram as contratações de Marinho (35 anos), a renovação do ponta-esquerda Erick (28 anos), a renovação de Osvaldo (38 anos) e a contratação do novo meia Emmanuel Martinez (31 anos), que são considerados jogadores experientes em suas trajetórias no futebol.

Análise do elenco do Bahia

Do lado tricolor, o Bahia aponta a sétima colocação dentre os times mais jovens, com uma média de idade de 26,6 por jogador. O Esquadrão fez 6 movimentações no mercado de transferências para a temporada de 2026, dentre as contratações feitas, a que está entregando resultados mais impactantes no elenco foi a compra em definitivo do goleiro Ronaldo, que estava no elenco em 2025 por empréstimo junto ao Atlético Goianiense.

Desde o aporte do grupo City para a SAF do Bahia, o perfil de contratação do elenco tem mudado, focando em contratações mais jovens para o elenco, com potencial de revenda para dentro do Grupo City, visando uma maior sustentabilidade, e retorno esportivo para o time durante a temporada, com o perfil que não exija altos salários, mas que possuam maturidade e qualidade para compor o elenco.

Este fator é determinante para a média de idade ter diminuido ao longo dos anos, onde chegou até a casa dos 30 anos em 2020 e em 2021, quando o time era comandado respectivamente por Roger Machado, e depois por Diego Dabove.

A MÉDIA DE IDADE dos ELENCOS de cada time do Brasileirão, de acordo com o Transfermarkt.



Atlético Mineiro é a equipe com menor média de idade (25.4) enquanto o Mirassol tem a maior média (30.3).



Como está o seu time? Alguma surpresa? 🤔🇧🇷 pic.twitter.com/bqVvaICyQs — DataFut (@DataFutebol) February 3, 2026

Times Baianos na Série A

O estudo aponta uma situação inversamente proporcional entre times que dispõem de um poder aquisitivo maior e conseguem apostar em promessas que possam vir a render lucros em um futuro próximo, a depender do desempenho na temporada, com o exemplo do Palmeiras, que nos últimos anos revelou craques mundiais como Endrick, Estevão e Vitor Roque, que teve passagem na Espanha e hoje integra o elenco alviverde.

O time mais velho revelado pelo estudo é o do Mirassol, que tem 30,3 anos em média por jogador. O time com menor média de idade é o Atlético Mineiro, que tem 25,4 anos em média.

O Vitória está atrás de times com as maiores médias de idade, como Chapecoense (28,4), Flamengo (28,4), Remo (28,6) e Coritiba (28,7).

Já o Bahia figura atrás de times com as menores médias do campeonato, como Red Bull Bragantino (25,6), Cruzeiro (25,7) e Vasco da Gama (26,1).

Impacto direto no cenário nacional

Em uma análise mais ampla dentro da Série A, a relação é inversamente proporcional com a classificação que terminou o Campeonato em 2025. Elencos como Palmeiras, Red Bull Bragantino e Cruzeiro que tem elencos consideravelmente jovens, terminaram na parte de cima da tabela de classificação, e times como Santos e Internacional, que terminaram na parte de baixo da classificação.

A tabela conta com raras exceções, como a da sensação da temporada, o Mirassol, e o Flamengo, que mesmo com dois dos elencos mais velhos da competição, terminaram o campeonato dentro da zona de classificação para a Libertadores.