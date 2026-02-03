Em boa fase, Fluminense pode ter reforços de peso contra o Bahia

Zubeldía, técnico do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves | Fluminense

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vive uma grande fase na temporada e ainda pode contar com reforços importantes para o duelo na Arena Fonte Nova. Vindo de quatro vitórias consecutivas, o clube carioca pode contar os retornos de Hércules e Soteldo.

A dupla finalizou o processo de transição física nesta terça-feira, 3, treinou normalmente em campo e pode viajar para Salvador, onde o time encara o Esquadrão de Aço nesta quinta-feira, 5, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos sofreram lesões na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, na reta final da última temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hércules foi titular absoluto do Fluminense durante 2025 sob os comandos de Renato Gaúcho e Luís Zubeldía, e a tendência é que mantenha esse posto para 2026. Soteldo terminou o ano entre os 11 iniciais, mas ganhou concorrência enquanto ficou afastado dos gramados.

Hercules comemorando gol pelo Fluminense | Foto: Lucas Merçon | Fluminense

O clube carioca acertou a contratação de Savarino junto ao Botafogo para atuar pelas beiradas para disputar posição com o venezuelano, que deve retornar à função de uma alternativa de velocidade e drible saindo do banco de reservas no segundo tempo.

Em boa fase, o Fluminense vem de quatro vitórias consecutivas na temporada, contra Botafogo, Grêmio, Flamengo e Nova Iguaçu, tem se movimentado na janela de transferências e tem uma obsessão para 2026: achar um centroavante.

Descontente com apenas Everaldo, Germán Cano e Jhon Kennedy como opções para o comando de ataque, o clube corre atrás de um camisa 9, e não pretende economizar para isso.

O principal alvo atualmente é o gabonês Denis Bouanga, do Los Angeles FC, da MLS, com proposta de 15 milhões de euros (R$ 78,8 milhões na cotação atual). Em 2026, o Fluminense já anunciou as contratações de Jemmes, Guilherme Arana e Savarino.