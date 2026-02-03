Menu
PRÉ-LIBERTADORES

Rival do Bahia na Liberta inicia temporada com 100% de aproveitamento

O O'Higgins estrou com vitória no Campeonato Chileno na última segunda-feira, 2

Marina Branco

Por Marina Branco

03/02/2026 - 17:36 h

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores -

O Bahia começou 2026 na melhor forma - 100% de aproveitamento, seis vitórias consecutivas nos primeiros jogos do Campeonato Baiano pela primeira vez desde 1976 e perspectivas de uma temporada excelente pela frente. Do outro lado, no entanto, as coisas também têm ido bem.

Primeiro adversário do Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores, o O'Higgins começou a temporada de 2026 com vitória. Atuando no Estádio El Teniente, em Rancagua, a equipe chilena derrotou o Deportes Concepción por 2 a 1, em partida válida pela rodada de abertura do Campeonato Chileno.

Leia Também:

Ídolo! Ex-Bahia e Vitória atinge marca histórica por clube tradicional
Oficial! Bahia anuncia empréstimo de zagueiro ao futebol português

O time da casa definiu o resultado ainda na etapa inicial. Benega abriu o placar e, pouco depois, Brizuela ampliou a vantagem do O’Higgins antes do intervalo. No segundo tempo, o Deportes Concepción conseguiu diminuir com Fausto Grillo, mas a reação não foi suficiente para evitar o revés.

Compromissos antes do Bahia

Antes do encontro com o Esquadrão, o O’Higgins terá dois desafios pelo Campeonato Chileno. O próximo jogo será no sábado, dia 7, às 18h, contra o La Serena, enquanto o segundo será disputado no dia 14 de fevereiro diante do Deportes Limache, na última partida antes da estreia na Libertadores.

O confronto de ida contra o Bahia está marcado para o dia 18 de fevereiro, às 19h, no Estádio El Teniente. A decisão da vaga acontece no dia 25, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Entre os dois jogos eliminatórios, o O’Higgins ainda terá um compromisso de alto grau de dificuldade - o clássico diante do Colo-Colo, no dia 21, que pode interferir diretamente na gestão física e no planejamento estratégico do elenco chileno.

Bahia em vantagem

No comparativo internacional, o Bahia aparece em posição mais confortável. O clube ocupa atualmente o 63º lugar no ranking da Conmebol, enquanto o O’Higgins figura na 166ª colocação, sem disputar a Libertadores desde 2014.

