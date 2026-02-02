Menu
HOME > ESPORTES
DE SAÍDA!

Oficial! Bahia anuncia empréstimo de zagueiro ao futebol português

Jogador de 24 anos chegou ao Tricolor em 2023 e ainda não conseguiu se firmar com Rogério Ceni

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/02/2026 - 19:35 h

Imagem ilustrativa da imagem Oficial! Bahia anuncia empréstimo de zagueiro ao futebol português
-

É oficial: o zagueiro Marcos Victor não vai defender o Bahia em 2026. Na tarde desta segunda-feira, 2, o Tricolor anunciou o empréstimo do defensor ao Santa Clara, de Portugal, até o final da temporada europeia desde ano, ou seja, até junho, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

"O clube agradece aos serviços prestados e deseja sorte ao atleta em seu próximo desafio", escreveu o Bahia em pronunciamento oficial.

Primeiro reforço anunciado pelo Esquadrão de Aço na 'Era' City, Marcos Victor chegou em dezembro de 2022 e tem contrato até o fim de 2027 com o Tricolor. O zagueiro atuou em 21 partidas e ainda não se consolidou na equipe principal com Rogério Ceni em meio à concorrência no setor defensivo.

Marcos Victor em campo pelo Bahia
Marcos Victor em campo pelo Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Leia Também:

Goleador da Fonte Nova estreia com pênalti perdido: "Peço desculpas"
De mago do Esquadrão a craque descartável no Bahia de Rogério Ceni
Ex-Bahia protagoniza lance bizarro e decide derrota no Paulistão

Atualmente, o Bahia conta com seis zagueiros à disposição, além de Rezende, que também pode exercer a função: David Duarte, Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Kanu, Fredi Lippert e Luiz Gustavo.

Revelado pelo Ceará, Marcos Victor voltou ao Vozão via empréstimo no ano passado, e também chegou a atuar no Athletico-PR em 2024.

x