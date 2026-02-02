DE SAÍDA!
Oficial! Bahia anuncia empréstimo de zagueiro ao futebol português
Jogador de 24 anos chegou ao Tricolor em 2023 e ainda não conseguiu se firmar com Rogério Ceni
Por Lucas Vilas Boas
É oficial: o zagueiro Marcos Victor não vai defender o Bahia em 2026. Na tarde desta segunda-feira, 2, o Tricolor anunciou o empréstimo do defensor ao Santa Clara, de Portugal, até o final da temporada europeia desde ano, ou seja, até junho, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.
"O clube agradece aos serviços prestados e deseja sorte ao atleta em seu próximo desafio", escreveu o Bahia em pronunciamento oficial.
Primeiro reforço anunciado pelo Esquadrão de Aço na 'Era' City, Marcos Victor chegou em dezembro de 2022 e tem contrato até o fim de 2027 com o Tricolor. O zagueiro atuou em 21 partidas e ainda não se consolidou na equipe principal com Rogério Ceni em meio à concorrência no setor defensivo.
Atualmente, o Bahia conta com seis zagueiros à disposição, além de Rezende, que também pode exercer a função: David Duarte, Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Kanu, Fredi Lippert e Luiz Gustavo.
Revelado pelo Ceará, Marcos Victor voltou ao Vozão via empréstimo no ano passado, e também chegou a atuar no Athletico-PR em 2024.
