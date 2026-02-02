Ex-Bahia protagoniza lance bizarro e decide derrota no Paulistão

Lance de Pará pelo São Bernardo - Foto: Reprodução I Instagram

O empate em 1 a 1 já estava se concretizando entre o Red Bull Bragantino e o São Bernardo quando um erro individual mudou os rumos da partida do Paulistão no último domingo, 1º. Uma falha do lateral-esquerdo Pará, ex-Bahia, acabou servindo Davi Gomes no lance do gol rubro-negro que virou e conquistou o placar final.

A partida caminhava para uma vitória histórica do São Bernardo fora de casa, mas a desatenção na saída de bola, já aos 46 minutos do segundo tempo, custou caro. O resultado manteve o Massa Bruta invicto na temporada e na parte de cima da tabela, enquanto o Bernô deixou escapar dois pontos no finalzinho do segundo tempo.

O lance do gol

Depois de muita pressão do Bragantino na etapa final, o erro aconteceu em um momento de controle defensivo do São Bernardo. Pará recebeu a bola pelo lado esquerdo da defesa e tentou o passe para o meio da área, mas acabou errando a execução.

A bola sobrou limpa para Davi Gomes, que apareceu livre e apenas empurrou para o fundo das redes, decretando o empate no Estádio Cícero de Souza Marques.

Quem é Pará

Revelado pelo Bahia, Anderson Ferreira da Silva, o Pará, ganhou destaque ainda jovem e fez parte do elenco campeão do Campeonato Baiano de 2014, além de ter passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, com título do Torneio Internacional de COTIF no mesmo ano.

Em 2015, o lateral foi negociado com o Cruzeiro, que adquiriu parte de seus direitos econômicos após boa campanha pelo Bahia no Brasileirão. Desde então, construiu uma carreira marcada por passagens por Guarani, Botafogo-SP, Atlético Paranaense, América Mineiro e Mirassol, acumulando títulos nacionais e estaduais ao longo do caminho.

Pará pelo Bahia | Foto: Reprodução I EC Bahia

Contratado pelo São Bernardo no fim de 2024, Pará foi peça importante na campanha que culminou no acesso inédito do clube à Série B do Campeonato Brasileiro, feito que garantiu sua renovação contratual até março de 2027.

Consequências

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 12 pontos, manteve a invencibilidade no Paulistão e seguiu na terceira colocação da tabela, empatado em pontuação com o líder.

Já o São Bernardo deixou Bragança com o sentimento amargo de ter visto a vitória escapar nos segundos finais, em um lance que colocou um personagem conhecido do futebol baiano no centro da narrativa.