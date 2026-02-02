"Não é impossível sonhar": Ceni avalia títulos nacionais para o Bahia em 2026

Rogério Ceni durante treino no Bahia - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

Em início de temporada promissor, com 100% de aproveitamento em sete jogos, o Bahia está disposto a sonhar com títulos nacionais em 2026. Pelo menos é o que garante o treinador Rogério Ceni, que fez elogios ao seu elenco durante entrevista coletiva após vitória por 3 a 1 contra o Porto, neste domingo, 1º, pelo Campeonato Baiano.

“Precisamos ganhar jogos para estar nas disputas. Não é fácil no país alcançar um título nacional. O caminho mostra que tem equipes com maior poder financeiro, outras mais prontas. Temos que ter mais competitividade sempre, como foi contra o Corinthians, contra o Vitória. Evoluir, melhorar a qualidade dos atletas, promover jovens, usar a experiência de atletas como o Everton Ribeiro. Ser competitivo a cada jogo, Brasileiro, pré-Libertadores, depois Copa do Brasil...Não é impossível sonhar. Se competimos contra o Corinthians temos que tentar contra todos“, declarou Ceni lembrando o triunfo recente contra o Corinthians na estreia do Brasileirão.

Rogério Ceni chegou ao Bahia em 2023, livrou o clube do rebaixamento e nos anos seguintes conseguiu classificação para a pré-Libertadores. No ano passado, o Tricolor terminou na sétima posição do Brasileirão, com 60 pontos conquistados, a sua melhor campanha. Na Copa do Brasil caiu nas quartas de final.

Rodagem do elenco

Líder absoluto do Campeonato Baiano, o Bahia deve poupar ainda mais o time titular na competição na fase inicial, já que em fevereiro terá mais jogos do Brasileirão e também vai estrear na Libertadores.

“Mês de fevereiro a gente pode rodar jogadores sem ter perda de resultados. Depois menos jogadores, menos trocas a cada jogo, mas quem se destaca, cada jogo é uma oportunidade. Você compra seus minutos, meritocracia", projetou o treinador.

Próximo Compromisso

O Bahia volta a campo na quinta-feira, 5, às 19h, quando recebe o Fluminense, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.