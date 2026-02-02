Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SITUAÇÃO INTERNA

Capitão revela situação de Cauly no Bahia: "Entender o melhor caminho"

Kanu comentou a situação de Cauly no elenco após a partida contra o Porto pelo Baianão

Marina Branco

Por Marina Branco

02/02/2026 - 14:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cauly pelo Bahia
Cauly pelo Bahia -

As polêmicas envolvendo Cauly no Bahia não cessaram após mais um jogo sem o atacante entre os relacionados no último domingo, 1º - mas foi comentada não só por Rogério Ceni como também pelo capitão Kanu.

Depois de vencer o Porto por 3 a 1 pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Kanu comentou a situação do colega de elenco, reconhecendo a existência de um impasse interno.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o defensor, o momento vivido por Cauly faz parte da dinâmica do futebol e vem sendo tratado internamente com cautela e diálogo. Kanu ressaltou que o jogador segue integrado ao dia a dia do grupo e mantém a dedicação nos treinamentos, apesar de não estar sendo utilizado.

Leia Também:

"Não é impossível sonhar": Ceni avalia títulos nacionais para o Bahia em 2026
Kanu comenta lance de pênalti contra o Porto: "Nem o árbitro viu"
Ceni comenta propostas e abre o jogo sobre o futuro de Cauly

"Cauly é um cara sensacional. Aconteceram algumas coisas que não fizeram tão bem, e isso faz parte do futebol. O clube está tentando entender o melhor caminho para ele, assim como ele também está tentando entender o melhor caminho para si", explicou.

"Mas ele nunca deixou de trabalhar, está lá com a gente, trabalhando todos os dias. Acredito que vai acontecer o melhor tanto para o Bahia quanto para o Cauly. Ele sempre se dedicou, independentemente do momento que já passou aqui", completou.

"Então, como grupo, a gente agradece todo o empenho dele e também entende o momento que ele está passando. E entendemos que o que tiver que ser, vai ser melhor para os dois", finalizou o zagueiro.

Clima no elenco

Internamente, Kanu garante que o elenco tem uma competitividade interna saudável na disputa por posições, que ajuda o grupo a crescer cada vez mais ao longo da temporada.

"A disputa é sadia, de grande nível. Todos tiveram oportunidades. O professor é quem escolhe o 11 ideal, e a gente respeita. Ele sabe o que fazer, e o grupo confia muito no trabalho dele", afirmou.

Apesar do bom ambiente interno, o zagueiro finalizou destacando que o clima positivo depende diretamente dos resultados dentro de campo e que o elenco precisa manter os pés no chão.

"O clima é bom, mas só é bom quando a gente vence. Então, temos que continuar vencendo. É jogo a jogo, com muita humildade e muito trabalho para conquistar coisas grandes. Se baixar a guarda e achar que está bom, não vai dar. Vamos trabalhar jogo a jogo para buscar resultados diferentes", concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato baiano Cauly competitividade interna dinâmica do futebol Kanu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cauly pelo Bahia
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Cauly pelo Bahia
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Cauly pelo Bahia
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Cauly pelo Bahia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x