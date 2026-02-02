Goleador da Fonte Nova estreia com pênalti perdido: "Peço desculpas"

- Foto: Rafael Martins | Londrina

Maior artilheiro da Arena Fonte Nova com o Bahia, o centroavante Gilberto teve a chance de decidir a vitória do Londrina logo em sua estreia, mas desperdiçou um pênalti nos acréscimos e ficou apenas no empate com o São Joseense no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, neste domingo, 1º.

Depois da partida, o jogador de 36 anos lamentou a falha, pediu desculpas à torcida e destacou que "poderia ter mudado da forma de bater o pênalti".

"Fiquei feliz por estrear, mas não gostei de ter perdido o pênalti. Acontece. Peço desculpas à torcida. Na próxima a gente vai ganhar. Ultimamente tenho errado alguns pênaltis e poderia ter mudado a forma de bater... Estou me precipitando um pouco", disse o atacante.

O duelo marcou a estreia de Gilberto com o Londrina. O atleta iniciou no banco de reservas e entrou aos 32 minutos do segundo tempo, e terá outra chance de fazer a diferença no jogo de volta das quartas de final, que acontece no próximo sábado, 7, às 18h30, no Estádio do Café.

De volta com Guilherme Bellintani, reeditando a "parceria" que se iniciou em 2018 e terminou em 2021, com sua passagem pelo Bahia, Gilberto exaltou o ex-presidente do Tricolor em sua apresentação oficial no Londrina, afirmando que "tudo que ele toca se torna ouro".

"O Bellintani, tudo que ele toca se torna ouro. Todo mundo sabe que ele é extremamente inteligente, que tem capacidade de fazer com que as coisas que ele toca cresçam e se desenvolvam naturalmente. Então, acreditei muito nisso, meu empresário também, minha esposa procurou como era a cidade, que tem tranquilidade para morar, e a gente precisa disso também", disse o jogador.

Desde que esteve no Brasil, o centroavante sempre disputou a Série A e, no Londrina, vai atuar longe da elite do futebol brasileiro pela primeira vez desde que deixou o Santa Cruz, em 2010.