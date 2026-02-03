Menu
ESPORTES
MELOU!

Corinthians desiste de atacante do Bahia por "má relação"; entenda

Jogador seria emprestado até ao clube paulista

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/02/2026 - 17:50 h

Kayky em campo pelo Bahia
Kayky em campo pelo Bahia -

O Corinthians desistiu da contratação de Kayky, do Bahia. As equipes estavam chegando perto de um desfecho para o atacante ser emprestado, mas o Alvinegro não quer mais avançar em qualquer negociação com o Tricolor. A informação foi divulgada pelo portal ge.

O clube paulista não tem uma boa relação com o Esquadrão de Aço por causa do episódio que marcou a transferência do jovem Kauê Furquim no ano passado, quando o Tricolor pagou a multa rescisória do atacante de 16 anos. Vale mencionar que Kayky tem o mesmo estafe de Furquim.

Além do conflito, o Corinthians também deu um passo atrás na negociação devido ao atual momento do atleta. Nos últimos 54 jogos, considerando também a passagem pelo Sparta Rotterdam, da Holanda, foram dois gols marcados e sete assistências distribuídas.

Kayky seria o quinto reforço do Alvinegro na temporada. Campeão da Supercopa Rei diante do Flamengo, no último domingo, 1º, a equipe também fechou com Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans e Kaio César.

