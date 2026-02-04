CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Os times se enfrentam pela segunda rodada do Brasileirão nesta quinta-feira
Por Valdomiro Neto
O Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 4, e busca o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. O feito não acontece desde 2020, quando o Esquadrão venceu Coritiba e Red Bull Bragantino, que à época ainda era chamado apenas de Bragantino.
As duas equipes vivem bom momento. O Bahia venceu as sete partidas que disputou até agora na temporada, enquanto o Fluminense chega ao confronto após quatro vitórias consecutivas.
Na primeira rodada, o Tricolor derrotou o Corinthians por 2 a 1, de virada, em uma partida movimentada disputada na última quarta-feira, 28, mantendo a invencibilidade na temporada de 2026.
Já o Fluminense vem de vitória sobre a equipe do Grêmio, onde venceu a equipe também pelo placar de 2 a 1 na última quarta-feira, 28.
Transmissão
A partida será transmitida pelo Premiere (Pay-per-View) e pelo Sportv (TV por assinatura).
Prováveis escalações
Bahia: Ronaldo, Luciano Juba, Ramos Mingo, David Duarte, Gilberto, Jean Lucas, Acevedo, Éverton Ribeiro, William José, Erick Pulga, Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato, Cannobio, Acosta, Kevin Serna, Jhon Kennedy. Técnico: Luiz Zubeldia
Arbitragem:
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan, SP
- Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos, SC
- Árbitro Assistente 2: Evandro de Melo Lima, SP
- Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva, PI
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, SP
