CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam pela segunda rodada do Brasileirão nesta quinta-feira

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

04/02/2026 - 8:18 h

Bahia x Fluminense em campo
Bahia x Fluminense em campo -

O Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 4, e busca o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. O feito não acontece desde 2020, quando o Esquadrão venceu Coritiba e Red Bull Bragantino, que à época ainda era chamado apenas de Bragantino.

As duas equipes vivem bom momento. O Bahia venceu as sete partidas que disputou até agora na temporada, enquanto o Fluminense chega ao confronto após quatro vitórias consecutivas.

Na primeira rodada, o Tricolor derrotou o Corinthians por 2 a 1, de virada, em uma partida movimentada disputada na última quarta-feira, 28, mantendo a invencibilidade na temporada de 2026.

Já o Fluminense vem de vitória sobre a equipe do Grêmio, onde venceu a equipe também pelo placar de 2 a 1 na última quarta-feira, 28.

Transmissão

A partida será transmitida pelo Premiere (Pay-per-View) e pelo Sportv (TV por assinatura).

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo, Luciano Juba, Ramos Mingo, David Duarte, Gilberto, Jean Lucas, Acevedo, Éverton Ribeiro, William José, Erick Pulga, Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato, Cannobio, Acosta, Kevin Serna, Jhon Kennedy. Técnico: Luiz Zubeldia

Arbitragem:

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan, SP
  • Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos, SC
  • Árbitro Assistente 2: Evandro de Melo Lima, SP
  • Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva, PI
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, SP

arena fonte nova Bahia campeonato brasileiro Fluminense Futebol brasileiro 2026 Rogério Ceni

