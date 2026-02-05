Ex-Bahia sondado pelo Vitória é cotado para Rubro-Negro em 2026

Everaldo comemorando gol pelo Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Everaldo deixou o Bahia rumo ao Fluminense no início do ano passado, e agora pode estar encontrando novos rumos para 2026. Depois de ter sido sondado pelo maior rival do ex-clube, o Vitória, o atacante teria sido autorizado a negociar com o recém-chegado na Série A Athletico-PR.

Ainda que sem valores ou propostas formais, as conversas entre Everaldo e o clube rubro-negro estariam em andamento, com interesse claro do clube paranaense, revelado inicialmente pela jornalista Monique Vilela, do Esportes TMC Paraná.

Do lado do Flu, a probabilidade é que não hajam impedimentos para a negociação, com a situação favorável a uma reunião do staff do atleta com representantes do Athletico-PR para tratar temas como tempo de contrato e adequação salarial.

Atualmente, Everaldo recebe cerca de R$ 500 mil mensais no clube carioca, já o dobro dos R$ 250 mil que recebia quando defendia o Bahia.

Everaldo do Bahia ao Fluminense

Everaldo chegou ao Fluminense no início de 2025, após negociação com o Bahia. Desde então, entrou em campo 62 vezes, marcou nove gols e distribuiu três assistências. Já pelo Tricolor de Aço, entre 2023 e 2025, teve números mais expressivos, com 124 partidas disputadas, 34 gols e 11 assistências.

Antes do avanço das conversas com o Athletico-PR, o nome do atacante também esteve no radar do Vitória. Na ocasião, o Rubro-Negro baiano chegou a negociar diretamente com o Bahia, que autorizou a transferência mediante o pagamento da multa rescisória estipulada em 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,2 milhões.

A proposta apresentada pelo clube, no entanto, ficou abaixo do valor exigido, além de não contar com o aval do jogador, o que fez com que a transferência não fosse concretizada.