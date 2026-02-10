Menu
HOME > POLÍCIA
RECÔNCAVO BAIANO

Operação bloqueia R$ 270 milhões em esquema de lavagem de dinheiro na Bahia

Ação resultou em sete prisões em ações realizadas em mais quatro municípios

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/02/2026 - 9:01 h | Atualizada em 10/02/2026 - 10:01

Quatro prisões ocorreram em Santo Antônio de Jesus
Quatro prisões ocorreram em Santo Antônio de Jesus

Quatro pessoas foram presas em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, durante a Operação Martelo, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira, 10, contra uma organização criminosacom atuação interestadual nos crimes de tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro.

Ao todo, sete suspeitos foram detidos em ações realizadas também nos municípios de Laje, São Miguel das Matas e Feira de Santana, além dos estados de Alagoas, Paraíba, Sergipe e Paraná.

Duas das prisões ocorreram no estado de Sergipe, sendo um casal, e uma em Alagoas, onde foi capturada a companheira de uma liderança criminosa atualmente custodiada em presídio de segurança máxima naquele estado.

Segundo a Polícia Civil, as prisões ocorreram em cumprimento a mandados judiciais, ainda em andamento, expedidos no curso de investigação contra uma organização criminosa com atuação interestadual. Durante a ação, também foi apreendida uma maleta contendo dinheiro falso, além de celulares, porções de drogas, veículos e documentos.

Bloqueio de ativos financeiros

De acordo com a PC, conforme determinado pela Justiça, foi realizado o bloqueio de R$ 270 milhões em ativos financeiros mantidos em contas bancárias e aplicações. As apurações identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, conforme apontado em relatórios policiais além de antecedentes criminais da maioria dos envolvidos.

Imagem ilustrativa da imagem Operação bloqueia R$ 270 milhões em esquema de lavagem de dinheiro na Bahia
| Foto: Marcela Correia e Bruno Ricardo/Ascom-PCBA

A atuação integrada das unidades policiais tem como objetivo a responsabilização penal dos investigados e a desestruturação econômica e operacional da organização criminosa, especialmente por meio da interrupção de fluxos financeiros ilícitos e da apreensão de bens vinculados às atividades criminosas.

Cerca de 120 policiais civis participam da operação, por meio de equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Leste), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Tags:

Bloqueio de Ativos crime organizado organização criminosa Polícia Civil Prisão Interestadual

x