Homem é morto pelo irmão após agredir a mãe na Bahia

Uma briga familiar, na cidade de Cansanção, no norte da Bahia, terminou em tragédia, no final da tarde desta segunda-feira, 9. Um homem, de 26 anos, identificado como José Lucas Santos Pinto, foi morto a tiros pelo irmão, após agredir a mãe. O caso aconteceu na rua Domingos França, no bairro Lage da Tapera.

De acordo com informações de moradores, José Lucas estaria agredindo a mãe dentro da residência, quando foi flagrado pelo irmão, que interveio na situação. O homem, então, teria pego uma arma e atirado. José Lucas morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e, durante a perícia, encontraram uma cápsula deflagrada de calibre .38.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apurará a dinâmica dos fatos, as circunstâncias da morte e se a ação do irmão será enquadrada como legítima defesa ou outro tipo de crime previsto em lei. Até a noite, não havia informações sobre prisões.