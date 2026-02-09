Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Cão Orelha: mulher admite que "pecou" ao inventar vídeo de agressão

Ela iniciou o boato afirmando existir um suposto vídeo do espancamento

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/02/2026 - 21:26 h | Atualizada em 09/02/2026 - 21:47

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Cão Orelha: mulher admite que "pecou" ao inventar vídeo de agressão
-

A Polícia Civil concluiu que não existe o suposto vídeo que teria registrado adolescentes agredindo o cachorro Cão Orelha, morto no início de janeiro. A informação veio à tona após uma mulher admitir que inventou o conteúdo divulgado por ela nas redes sociais. O caso foi revelado pelo programa Fantástico, da TV Globo.

O porteiro citado na publicação também foi ouvido pelas autoridades e negou qualquer registro ou presenciar agressões contra o animal. A informação foi confirmada à emissora pela delegada Mardjoli Adorian Valcareggi, da Delegacia de Proteção Animal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em depoimento, a mulher — que não teve o nome divulgado — reconheceu que foi responsável pela primeira postagem que mencionava a existência de um vídeo do espancamento. Na publicação, ela dizia que um porteiro teria gravado adolescentes batendo em Orelha e que, depois, familiares dos jovens o teriam obrigado a apagar o material.

Segundo o relato à polícia, a história surgiu após ela ler o comentário de uma conhecida em uma rede social.

"Partiu de mim o post que contou [sobre o suposto vídeo do espancamento]. Só que eu não imaginei que fosse repercutir tanto", afirmou. Ao ser questionada se havia assistido às imagens, respondeu que não.

Leia Também:

CNJ recebe denúncia de assédio contra Marco Buzzi, ministro do STJ
Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica
Circuito Orlando Tapajós terá segurança reforçada no pré-Carnaval

A Polícia Civil reforçou que a gravação nunca existiu. "Não há nenhuma testemunha presencial das agressões e não há nenhum vídeo das agressões", disse o delegado Renan Balbino ao Fantástico.

Apesar disso, na última semana, a corporação informou que testemunhas afirmaram ter visto o adolescente apontado como agressor praticando o ato contra o animal.

Arrependimento

Após perceber a dimensão que o caso tomou nas redes, a autora da postagem disse ter se arrependido. "Quando comecei a perceber que o post tinha viralizado, e começaram a falar em represálias às crianças, eu não acho certo isso (...) Pequei, porque não deveria ter acreditado nela [na conhecida que fez o comentário]", declarou à emissora.

O veterinário que atendeu Orelha explicou que a morte ocorreu em consequência de uma pancada na cabeça, que se agravou com o passar dos dias. De acordo com o profissional, o cachorro apresentava um inchaço na região, compatível com um golpe causado possivelmente por um objeto de madeira ou uma garrafa. A lesão evoluiu e o animal morreu dois dias depois.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cão orelha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

x