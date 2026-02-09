Circuito Orlando Tapajós terá segurança reforçada no pré-Carnaval

Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval - Foto: Divulgação | Polícia Civil

O circuito Orlando Tapajós (Ondina - Barra) está com a segurança reforçada pela Polícia Civil para os eventos “A Melhor Segunda-Feira do Mundo”, realizado nesta segunda-feira, 9, e o “Pipoco”, que ocorre ne terça-feira, 10. Ambas as festas fazem arte do pré-Carnaval em Salvador.

Além do reforço nas delegacias territoriais da Barra e do Rio Vermelho durante as celebrações, equipes da corporação atuam na Delegacia Especial de Área (DEA) e em postos fixos instalados em pontos estratégicos do circuito, que realizam o atendimento ao público, a formalização de procedimentos e a triagem de pessoas conduzidas.

Com a ação, a Polícia Civil também tem como prioridade o atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade, com foco voltado ao acolhimento e à orientação das vítimas. O reforço da segurança durante os eventos ainda permite o cumprimento de mandados de prisão em aberto e a condução dos procedimentos policiais.

Ao longo do circuito, equipes de pronto emprego, com atuação ostensiva e velada, desenvolvem ações de investigação em campo e abordagens táticas para prevenção e repressão de crimes.

Equipes envolvidas

A operação envolve equipes de diferentes departamentos da Polícia Civil, como o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

A ação conta ainda com apoio das áreas de inteligência, tecnologia, logística e estatística, que monitoram ocorrências em tempo real e garantem suporte às equipes operacionais.