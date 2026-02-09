Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO ESPECIAL

Circuito Orlando Tapajós terá segurança reforçada no pré-Carnaval

Atuação da Polícia Civil tem como foco os eventos “Melhor Segunda-Feira do Mundo” e o “Pipoco”

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/02/2026 - 19:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval
Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval -

O circuito Orlando Tapajós (Ondina - Barra) está com a segurança reforçada pela Polícia Civil para os eventos “A Melhor Segunda-Feira do Mundo”, realizado nesta segunda-feira, 9, e o “Pipoco”, que ocorre ne terça-feira, 10. Ambas as festas fazem arte do pré-Carnaval em Salvador.

Além do reforço nas delegacias territoriais da Barra e do Rio Vermelho durante as celebrações, equipes da corporação atuam na Delegacia Especial de Área (DEA) e em postos fixos instalados em pontos estratégicos do circuito, que realizam o atendimento ao público, a formalização de procedimentos e a triagem de pessoas conduzidas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador
Assédio no Carnaval de Salvador 2026: onde denunciar e buscar ajuda
Alerta Celular: aprenda como usar ferramenta contra furto no Carnaval de Salvador

Com a ação, a Polícia Civil também tem como prioridade o atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade, com foco voltado ao acolhimento e à orientação das vítimas. O reforço da segurança durante os eventos ainda permite o cumprimento de mandados de prisão em aberto e a condução dos procedimentos policiais.

Ao longo do circuito, equipes de pronto emprego, com atuação ostensiva e velada, desenvolvem ações de investigação em campo e abordagens táticas para prevenção e repressão de crimes.

Equipes envolvidas

A operação envolve equipes de diferentes departamentos da Polícia Civil, como o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

A ação conta ainda com apoio das áreas de inteligência, tecnologia, logística e estatística, que monitoram ocorrências em tempo real e garantem suporte às equipes operacionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia carnaval eventos Polícia Civil Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval
Play

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Agentes da Polícia Civil presentes na região da Barra durante o Carnaval
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

x