Assédio no Carnaval de Salvador 2026: onde denunciar e buscar ajuda

SPMJ lançou campanha e ChatBOT no Whatsapp - Foto: Divulgação/SPMJ

Com a expectativa de atrair milhões de foliões, o Carnaval de Salvador 2026 conta com uma operação recorde de segurança e acolhimento.

Sob o mote das campanhas oficiais "Oxe, Me Respeite!" (governo da Bahia) e "Tô na Rua, Mas Não Sou Sua" (prefeitura de Salvador), a rede de proteção às mulheres foi ampliada com o uso de inteligência artificial e postos de atendimento estratégico em todos os circuitos.

Onde encontrar os postos de apoio nos circuitos (Barra, Campo Grande e Pelô)

Se você precisar de ajuda presencial, o Carnaval de Salvador 2026 conta com estruturas fixas e móveis estrategicamente posicionadas. Esses locais oferecem desde o registro da ocorrência policial até o acolhimento psicológico humanizado.

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

É o circuito de maior fluxo e onde a atenção deve ser redobrada.

Posto central de Ondina : localizado próximo ao Monumento das Meninas do Brasil (as "Gordinhas"). Este é o principal ponto de atendimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

: localizado próximo ao Monumento das Meninas do Brasil (as "Gordinhas"). Este é o principal ponto de atendimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). Unidade de Polícia Civil (Barra) : situada nas imediações do Shopping Barra, com equipe especializada da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em regime de plantão 24h.

: situada nas imediações do Shopping Barra, com equipe especializada da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em regime de plantão 24h. Base de segurança no Farol : módulo policial elevado para intervenções rápidas em casos de flagrante.

Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida)

O coração tradicional da festa possui postos de acolhimento focados em assistência jurídica e social.

Centro de Referência (CRAM) : instalado na Praça da Piedade. É o local ideal para acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade durante a folia.

: instalado na Praça da Piedade. É o local ideal para acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade durante a folia. Módulo da Defensoria Pública : localizado no Jardim Baiano (próximo ao Campo Grande), oferece assistência jurídica gratuita para quem precisa formalizar denúncias.

Circuito Batatinha (Pelourinho)

No Centro Histórico, o atendimento é integrado ao patrimônio.

Terreiro de Jesus : procure a tenda de acolhimento identificada com a campanha "Oxe, Me Respeite!". O atendimento aqui é multidisciplinar, contando com assistentes sociais e psicólogas.

: procure a tenda de acolhimento identificada com a campanha "Oxe, Me Respeite!". O atendimento aqui é multidisciplinar, contando com assistentes sociais e psicólogas. Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR) : localizada no Pelourinho, presta suporte imediato a baianas e turistas que sofram qualquer tipo de importunação.

: localizada no Pelourinho, presta suporte imediato a baianas e turistas que sofram qualquer tipo de importunação. Dica de Segurança : ao chegar no circuito, identifique o posto de saúde ou módulo policial mais próximo. Salve a localização no Google Maps enquanto ainda tiver sinal de internet estável.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), mais de 37 mil profissionais estão mobilizados em todo o estado, com um investimento de R$ 110 milhões.

Apenas na capital, 2,5 mil câmeras — muitas equipadas com reconhecimento facial — monitoram os circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) para identificar agressores e situações de risco em tempo real.

Canais de denúncia imediata: telefones e WhatsApp

As autoridades reforçam que a importunação sexual é crime e deve ser denunciada imediatamente. Os canais oficiais disponíveis 24 horas são:

Ligue 180 : Central de Atendimento à Mulher (Nacional).

: Central de Atendimento à Mulher (Nacional). WhatsApp 180: (61) 9610-0180 (Atendimento via chatbot e humano).

Disque Denúncia 181 : Gerido pela SSP-BA para informações anônimas.

: Gerido pela SSP-BA para informações anônimas. 190 (Polícia Militar) : Para casos de flagrante e emergência imediata.

Tecnologia contra o assédio

A novidade deste ano é a massificação de QR Codes em abadás, camarotes e trios elétricos. Ao escanear o código, o folião é direcionado a um guia rápido de como proceder em casos de assédio, além de um canal direto de chat com a Guarda Civil Municipal e a SPM.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a atuação institucional está integrada para que "não haja impunidade em crimes de gênero, garantindo que a alegria da festa não seja interrompida pela violência".