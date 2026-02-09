Menu
CARNAVAL
FANTASIA

Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador

Episódio com turista acende alerta sobre trajes proibidos no metrô e ônibus

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/02/2026 - 16:08 h | Atualizada em 09/02/2026 - 16:27

Saiba o que pode ou não usar no transporte público de Salvador no Carnaval
Saiba o que pode ou não usar no transporte público de Salvador no Carnaval

Um grupo de foliões foi barrado de utilizar o Elevador Lacerda, cartão-postal de Salvador, neste domingo, 8, por conta da vestimenta de um dos integrantes, que vestia apenas uma sunga.

O que aconteceu

  • O caso ocorreu durante o Carnaval de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. O turista tentava utilizar o Elevador Lacerda vestindo apenas uma sunga, sendo impedido pela Guarda Civil Municipal.
  • Após o folião conseguir adequar seus trajes, utilizando a camiseta de um outro homem que estava no grupo, o grupo conseguiu utilizar o meio de transporte de forma revezada.

O que pode ou não usar no transporte público em Salvador?

  • De acordo com a Lei Nº 8141/2011, fica “expressamente proibido conduzir passageiros sem camisa nos transportes coletivos municipais".
  • Logo, caso sua fantasia não inclua uma camiseta é recomendado levar uma para utilizar o transporte público de Salvador.

Carnaval ganha ensaio emocionante em homenagem a Aroldo Macedo
Alerta Celular: aprenda como usar ferramenta contra furto no Carnaval de Salvador
Jammil promete desfile histórico para celebrar a axé music no Carnaval
Novo single de Emanuelle Araújo chega para embalar o Carnaval 2026

Somado a isso, outros trajes também são proibidos por lei de serem utilizados nos ônibus soteropolitanos, sendo eles:

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Vestimentas indecentes: pessoas vestindo roupas que atentem ao pudor público ou a moral serão barradas de utilizar esses transportes públicos;
  • Traje de banho: Utilizar biquínis, maiôs ou sungas sem uma cobertura adequada, como saída de praia, bermuda e camiseta, é proibido nos transportes públicos de Salvador.

Para as pessoas que utilizem o metrô, a CCR Metrô Bahia informa que é proibido entrar ou permanecer sem camisa ou sem calçado nos vagões.

Fantasias no Carnaval

  • Com a chegada do Carnaval de Salvador, os foliões que vão às avenidas fantasiados precisam estar atentas a essas regras.
  • Vale ressaltar que, de acordo com a Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade), essas normas não são alteradas com a grande festa. Ou seja, se sua fantasia não infringe nenhuma dessas imposições, você está liberado para curtir o Carnaval sem preocupação neste quesito.

x