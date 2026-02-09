FANTASIA
Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador
Episódio com turista acende alerta sobre trajes proibidos no metrô e ônibus
Um grupo de foliões foi barrado de utilizar o Elevador Lacerda, cartão-postal de Salvador, neste domingo, 8, por conta da vestimenta de um dos integrantes, que vestia apenas uma sunga.
O que aconteceu
- O caso ocorreu durante o Carnaval de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. O turista tentava utilizar o Elevador Lacerda vestindo apenas uma sunga, sendo impedido pela Guarda Civil Municipal.
- Após o folião conseguir adequar seus trajes, utilizando a camiseta de um outro homem que estava no grupo, o grupo conseguiu utilizar o meio de transporte de forma revezada.
O que pode ou não usar no transporte público em Salvador?
- De acordo com a Lei Nº 8141/2011, fica “expressamente proibido conduzir passageiros sem camisa nos transportes coletivos municipais".
- Logo, caso sua fantasia não inclua uma camiseta é recomendado levar uma para utilizar o transporte público de Salvador.
Somado a isso, outros trajes também são proibidos por lei de serem utilizados nos ônibus soteropolitanos, sendo eles:
- Vestimentas indecentes: pessoas vestindo roupas que atentem ao pudor público ou a moral serão barradas de utilizar esses transportes públicos;
- Traje de banho: Utilizar biquínis, maiôs ou sungas sem uma cobertura adequada, como saída de praia, bermuda e camiseta, é proibido nos transportes públicos de Salvador.
Para as pessoas que utilizem o metrô, a CCR Metrô Bahia informa que é proibido entrar ou permanecer sem camisa ou sem calçado nos vagões.
Fantasias no Carnaval
- Com a chegada do Carnaval de Salvador, os foliões que vão às avenidas fantasiados precisam estar atentas a essas regras.
- Vale ressaltar que, de acordo com a Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade), essas normas não são alteradas com a grande festa. Ou seja, se sua fantasia não infringe nenhuma dessas imposições, você está liberado para curtir o Carnaval sem preocupação neste quesito.
