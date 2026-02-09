Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Saiba o que pode ou não usar no transporte público de Salvador no Carnaval - Foto: Rafaela Araujo/ Ag. A TARDE

Um grupo de foliões foi barrado de utilizar o Elevador Lacerda, cartão-postal de Salvador, neste domingo, 8, por conta da vestimenta de um dos integrantes, que vestia apenas uma sunga.

O que aconteceu

O caso ocorreu durante o Carnaval de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. O turista tentava utilizar o Elevador Lacerda vestindo apenas uma sunga, sendo impedido pela Guarda Civil Municipal.

Após o folião conseguir adequar seus trajes, utilizando a camiseta de um outro homem que estava no grupo, o grupo conseguiu utilizar o meio de transporte de forma revezada.

O que pode ou não usar no transporte público em Salvador?

De acordo com a Lei Nº 8141/2011, fica “expressamente proibido conduzir passageiros sem camisa nos transportes coletivos municipais".

Logo, caso sua fantasia não inclua uma camiseta é recomendado levar uma para utilizar o transporte público de Salvador.

Somado a isso, outros trajes também são proibidos por lei de serem utilizados nos ônibus soteropolitanos, sendo eles:

Vestimentas indecentes: pessoas vestindo roupas que atentem ao pudor público ou a moral serão barradas de utilizar esses transportes públicos;

Traje de banho: Utilizar biquínis, maiôs ou sungas sem uma cobertura adequada, como saída de praia, bermuda e camiseta, é proibido nos transportes públicos de Salvador.

Para as pessoas que utilizem o metrô, a CCR Metrô Bahia informa que é proibido entrar ou permanecer sem camisa ou sem calçado nos vagões.

Fantasias no Carnaval