Novo single de Emanuelle Araújo chega para embalar o Carnaval 2026

Novo single de Emanuelle Araújo já está disponível nas plataformas digitais - Foto: Divulgação

Lançado nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, o novo single de Emanuelle Araújo, 'Beija Minha Boca', já está disponível nas plataformas digitais e surge como uma das apostas para embalar o Carnaval 2026. A canção marca mais um passo rumo ao terceiro álbum da multiartista, que tem lançamento completo previsto para o dia 3 de abril.

Com produção de Kassin e mixagem assinada pelo vencedor do Grammy Michael Brauer, a faixa reforça o momento musical vivido por Emanuelle, que já apresentou seis singles antes da chegada do disco. O novo trabalho completo trará faixas inéditas e amplia a fase criativa da cantora.

Inserida no universo do axé pop, 'Beija Minha Boca' aposta em uma base rítmica dançante, conduzida por percussões de Luizinho do Jêje e Kainã do Jêje. A inspiração vem diretamente da Bahia dos anos 1990, período que consolidou a música baiana no cenário nacional.



A sonoridade dialoga com o Carnaval, mas não se limita a ele. A faixa tem um balanço pop atemporal, com frescor e personalidade, características que atravessam a trajetória musical da artista.

Identidade vocal e força interpretativa

Ao longo da canção, Emanuelle imprime sua identidade vocal em um equilíbrio entre delicadeza e intensidade. A composição cria um diálogo direto entre a leveza melódica e a força interpretativa que se tornou uma de suas marcas registradas nos palcos.

“Esse é o single abre alas para o lançamento do álbum que chega logo após o carnaval, início de abril. É uma música para dançar, sorrir e curtir a diversidade do carnaval”, comenta Emanuelle.

'Beija Minha Boca' é o quinto single divulgado do terceiro álbum da artista. Antes dele, foram lançados 'Vá na Paz do Senhor'; a releitura de 'Minha História', composição de Xexéu e Luizinho SP; o samba-reggae 'Tem Não', em parceria com Tatau; e 'Cadência Nobre', junto com o bloco afro baiano Ilê Aiyê.

Com composição assinada por Mallu Magalhães e Marcelo Camelo, o novo single de Emanuelle Araújo já pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.

Presença também no audiovisual

Além da música, Emanuelle Araújo segue ativa no audiovisual. A atriz integra o elenco de 'A Nobreza do Amor', próxima novela das seis da TV Globo, e também está no longa-metragem 'Encontrada', continuação de 'Perdida', produção que será lançada no Disney+.